La longévité est un sujet qui suscite depuis toujours un grand intérêt et de nombreuses théories circulent à ce sujet. Récemment, le petit-fils de l'ancien président américain Jimmy Carter, Jason Carter, a fait des déclarations intéressantes sur la clé de la longévité de son grand-père. Alors que Jimmy Carter célébrait son 99e anniversaire, il est devenu le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis, et il semble que l'exercice joue un rôle crucial dans sa longévité remarquable.

Selon Jason Carter, son grand-père attribue en grande partie sa longévité à une habitude très simple : l'exercice physique régulier. Il a déclaré que, peu importe où son grand-père se trouvait, qu'il soit dans une nouvelle ville ou non, il cherchait toujours à s'engager dans une activité physique. Que ce soit en demandant s'il y avait un vélo disponible ou en cherchant des endroits pour faire du jogging pendant ses voyages, Jimmy Carter était déterminé à rester actif. Le vélo est devenu l'une de ses activités préférées au fil des ans, et il ne manquait jamais une occasion de monter en selle.

Cette passion pour le vélo était un moyen pour lui de rester en forme et de maintenir sa vitalité, même à un âge avancé. Mais l'exercice physique ne se limitait pas au vélo pour l'ancien président. Il était également un adepte du tennis, et il jouait régulièrement, contribuant ainsi à maintenir sa santé physique. Jason Carter a insisté sur l'importance de rester actif, un conseil qu'il attribue à son grand-père. Pour lui, l'exercice était un élément clé de la vie de Jimmy Carter, qui lui a permis de rester en bonne santé et de profiter d'une longue vie.

Cependant, malgré les éloges de Jason Carter pour l'exercice, il a également mentionné que son grand-père attribuerait probablement sa longévité à son mariage de 77 ans avec l'ancienne première dame, Rosalynn Carter. Pour Jimmy Carter, son mariage était la meilleure chose qui lui soit arrivée, et il le considérait comme le point culminant de sa vie. Il est intéressant de noter que la longévité de Jimmy Carter est le résultat de plusieurs facteurs, dont l'exercice régulier et une relation de mariage solide. Ces éléments combinés ont contribué à faire de lui le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis.