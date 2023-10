Publicité

Jada Pinkett Smith a toujours été ouverte sur sa relation profonde et unique avec le rappeur légendaire 2pac Shakur. Dans une entrevue récente avec RollingOut, elle décrit leur lien comme une "amitié d'âmes sœurs". L'actrice a évoqué l'idée de vies antérieures en suggérant que si une telle chose existe, elle et Tupac ont probablement partagé plusieurs vies ensemble. Bien que cette déclaration puisse susciter des spéculations sur la nature de leur relation, Jada insiste sur le fait que leur alchimie était purement amicale, affirmant qu'une relation romantique n'était simplement pas leur destin.

Alors que Jada chérissait cette relation exceptionnelle avec Tupac, elle a également eu une histoire d'amour mouvementée avec l'acteur Will Smith. Récemment, Jada a surpris le public en révélant, dans son livre "Worthy" et lors d'une émission "Today", qu'elle et Will ne sont plus ensemble depuis sept ans, bien qu'ils soient toujours mariés. Cette déclaration a ajouté une autre couche de complexité à la dynamique entre les deux stars, en particulier à la lumière de l'incident tumultueux lors des Oscars 2022, où Will a violemment réagi à une plaisanterie de Chris Rock sur Jada.

Cet incident, où Will Smith a giflé Chris Rock, est devenu viral et a été l'objet de nombreux débats. Jada a exprimé sa frustration face à la blague de Rock qui se moquait de son alopécie. Chris Rock, pour sa part, a traité l'incident avec humour tout en soulignant la gravité de l'action lors de la préparation de son prochain spectacle pour Netflix. La gifle et la réaction émotionnelle de Will ont soulevé des questions sur les implications personnelles et le contexte sous-jacent de cette soirée.

La réaction du public à cet incident a été mixte, certains soutenant Will Smith, tandis que d'autres étaient critiques. Cela a également affecté la perception publique du couple Smith. La décision de Jada de révéler leur séparation à la suite de cet événement a pu être influencée par la manière dont ils étaient perçus. Cependant, malgré tout, les Smith ont exprimé leur désir de ne pas divorcer, soulignant leur engagement envers l'unité familiale.

Pour conclure, bien que l'amitié de Jada avec Tupac et sa relation avec Will Smith semblent être deux histoires distinctes, elles démontrent la complexité de la vie amoureuse et amicale de Jada Pinkett Smith. Les événements récents, notamment la révélation sur leur séparation et l'incident aux Oscars, montrent que l'histoire de Jada et de sa famille continue d'attirer l'attention du public.