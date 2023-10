L’Ukraine dévoile un équipement spécial qui cible les chars

Publicité

L’Ukraine a récemment présenté un nouvel ajout à son arsenal de défense – un drone terrestre sophistiqué conçu pour affronter des terrains difficiles et s’attaquer aux chars russes. Connu sous le nom de Ratel S, ce véhicule sans pilote est conçu pour fonctionner silencieusement, offrant ainsi un avantage stratégique aux forces ukrainiennes dans la surveillance et l’attaque à distance.

Développé par Brave1, le Ratel S ou Honey Badger peut transporter jusqu’à 77 livres à une vitesse maximale de 15 miles par heure. Viktoriia Kovalchuk, porte-parole de Brave1, a souligné que le principal objectif de ce drone était de servir de véhicule de livraison pour des charges explosives telles que des mines antichar, permettant ainsi une attaque précise et ciblée.

Avec une durée de fonctionnement allant de 40 à 50 minutes à une vitesse moyenne, et jusqu’à deux heures à une vitesse plus lente, le Ratel S offre une flexibilité opérationnelle essentielle. Des images publiées par le ministre ukrainien Mykhailo Fedorov ont mis en évidence les capacités de ce drone, illustrant ses caractéristiques impressionnantes, notamment des obus de mortier de 82 mm et des mines antichar jaunes TM-62.

Fedorov a souligné l’importance de la capacité du drone à neutraliser les équipements russes depuis des positions sûres, ce qui est essentiel pour la sécurité des opérateurs. La portée de ce drone est d’environ 3,7 miles, et il est équipé d’un système de détonation à distance contrôlé par un opérateur portant des lunettes et utilisant un système de vue à la première personne.

Une vidéo partagée par Fedorov a également montré un opérateur pilotant le drone à pleine vitesse à travers un terrain inconnu et heurtant une camionnette blanche, soulignant ainsi la puissance et la robustesse de cet appareil. Cette nouvelle technologie représente une avancée significative pour les forces ukrainiennes dans leur lutte continue pour protéger leur souveraineté et leur sécurité nationale.