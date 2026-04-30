Défense : Emmanuel Macron vante la puissance de la France lors de l'exercice Orion 26

Emmanuel Macron s’est déplacé jeudi 30 avril dans les camps de Champagne afin d’assister à la phase finale de l’exercice militaire Orion 26, le plus vaste entraînement interarmées organisé par la France ces dernières années. Le chef de l’État a pu évaluer les capacités opérationnelles des forces engagées, en prenant notamment place dans un véhicule blindé et en effectuant un vol tactique à bord d’un hélicoptère.

Un budget en hausse, des équipements renouvelés

Emmanuel Macron a insisté sur le renouvellement et le renforcement des équipements militaires français, rendu possible par la hausse du budget de la Défense, passé de 32 milliards d’euros en 2017 à 57,1 milliards en 2026. Cette trajectoire découle de la loi de programmation militaire 2024-2030, adoptée par le Parlement français en 2023. Devant les soldats, il a salué les nouvelles dotations matérielles : « J’ai pu voir les derniers équipements que vous avez touchés. » Il a qualifié l’exercice de « signal clair envoyé tout à la fois à nos alliés et à nos adversaires », affirmant qu’il contribue à faire de la France « une puissance reconnue par ses alliés, redoutée par ses ennemis ».

La France en nation-cadre d’une coalition européenne

Orion 26, qui s’est déroulé du 8 février au 30 avril sur le territoire national, a mobilisé des forces françaises et alliées dans un scénario de combat de haute intensité couvrant les domaines terrestre, aérien, maritime, cyber et spatial. Vingt-quatre pays y ont participé. Devant les forces engagées, Macron a déclaré : « Cet exercice nous a montré la crédibilité qu’ont les Européens à pouvoir déployer ensemble une opération de cette ampleur. Et la France à être une nation-cadre dans ce cadre. » Il a également adressé un message explicite à Kiev : « C’est un message très clair qui est envoyé à nos partenaires ukrainiens, qui nous attendent sur ce registre, et à tous nos frères d’armes européens. »

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Sur la transformation des armées, le président a conclu : « Ce que j’ai vu aujourd’hui, c’est une armée qui avance, qui se transforme, qui se modernise, et qui est là pour répondre aux défis contemporains qui sont les nôtres. »

Prochaine étape : un wargame industriel en juin

La clôture d’Orion 26 ne marque pas la fin du cycle d’entraînement. Le ministère des Armées a annoncé l’organisation d’un wargame de l’industrie de défense prévu en juin 2026, destiné à prolonger les enseignements tirés de l’exercice, notamment ceux issus du premier exercice de réquisition mené les 27 et 30 avril à Clermont-Ferrand et Moulins. Cette séquence avait testé, pour la première fois depuis la réforme du code de la défense, la mobilisation temporaire d’entreprises civiles au profit d’un scénario de projection militaire majeure.