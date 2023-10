Publicité

L'exploration spatiale a toujours captivé l'humanité, et récemment, un exploit monumental a été réalisé sur Mars. Grâce à MOXIE, un instrument sophistiqué embarqué sur le rover Perseverance, la NASA a réussi à produire de l'oxygène directement à partir de l'atmosphère martienne. Cet avancement technologique a ouvert des perspectives fascinantes pour l'exploration future, notamment en rendant possible des séjours prolongés sur Mars. Mais alors que Mars fait les gros titres, la Lune, notre voisin le plus proche, revient également sous les projecteurs.

La Lune de nouveau sous les projecteurs

La Chine, une puissance montante dans le domaine spatial, a récemment renforcé ses efforts pour explorer la Lune, notamment avec le déploiement de rovers sophistiqués. L'Inde a récemment réussi un alunissage près d'un pôle, pendant que la Russie échouait à faire atterrir son engin. Cette nouvelle conquête de la Lune par la Chine et l'Inde a suscité un intérêt renouvelé pour ce satellite naturel, et la NASA n'est pas en reste. Bien qu'elle ait toujours eu un œil sur la Lune, ses projets futurs pour le satellite terrestre semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction.

Publicité

La NASA s'est associée à ICON, une entreprise basée à Austin, pour lancer le "Projet Olympus". Ce projet ambitieux vise à construire des habitations sur la Lune d'ici 2040. Et pas n'importe comment : ces structures seront imprimées en 3D sur la Lune elle-même, utilisant un béton lunaire conçu à partir de fragments minéraux, de roche et même de la poussière lunaire corrosive.

De nombreux défis

Bien que ce projet pose de nombreux défis, notamment en raison des propriétés destructrices de la poussière lunaire, la NASA reste optimiste. Niki Werkheiser, de la NASA, a exprimé sa confiance en déclarant que la conjonction des talents et des technologies actuelles rend cette mission non seulement possible, mais probable. Au-delà de la structure extérieure des habitats, la NASA envisage de collaborer avec des entreprises privées et des universités pour équiper l'intérieur des habitations, allant des portes aux carrelages, en passant par les meubles.

L'ambition de conquérir et d'explorer de nouveaux horizons a toujours été au cœur des missions spatiales. Tandis que la Chine, l'Inde, la Russie et la NASA redoublent d'efforts pour marquer leur présence sur la Lune, il est clair que cette nouvelle ère de l'exploration lunaire sera innovante que les exploits récents réalisés sur Mars.

Publicité

Alors que la course vers l'exploration spatiale s'intensifie, il est évident que la Lune et Mars sont devenues les principales destinations d'intérêt. La Chine, avec ses rovers sophistiqués sur la Lune, et la NASA, avec ses avancées technologiques sur Mars, démontrent clairement l'évolution des missions spatiales actuelles, mais aussi le fait que la compétition gagne l'espace. Parallèlement, le partenariat entre la NASA et ICON pour le "Projet Olympus" montre une évolution dans la manière dont les scientifiques envisagent d'établir une présence à long terme sur des corps célestes.