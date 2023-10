Le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a formellement rejeté l’invitation d’un journaliste à intervenir en langue française lors d’une cérémonie officielle. Selon une vidéo qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, la situation se serait produite lors des travaux de la deuxième édition de la conférence africaine sur la réduction des risques en santé, organisée par les ministères marocains de la Santé et de l'Agriculture dans la ville de Marrakech, au nord du Royaume, du 27 au 29 septembre.

Le refus de l’autorité ministérielle est intervenue alors que le journaliste lui a demandé de bien vouloir s'exprimer en français. La réponse de Ryad Mezzour a été formelle. Il préfère s’exprimer en arabe, en anglais ou en espagnol, mais pas en français. Dans la suite de son intervention, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce s’est exprimé en espagnol et anglais. Cette décision plutôt radicale de l’officiel marocain intervient dans un contexte de tension entre la France et ses anciennes colonies.

Selon une récente annonce qui a été faite par le président français, les conditions d'octroi des visas aux ressortissants du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie seront plus durcies désormais. Le gouvernement français a justifié cette décision par le fait que ces trois pays « refusent de délivrer les autorisations consulaires nécessaires pour reconduire leurs ressortissants (immigrés en situation irrégulière) dans leurs pays ».

L’Algérie qui n’entretient plus de relation diplomatique avec la France a décidé de rompre totalement avec le programme français dans ses écoles. Ce pays a surpris par une mesure restrictive envers les écoles privées proposant un programme français, révèle Le Monde. Juste avant la rentrée scolaire, certaines de ces institutions ont été sommées par les autorités de mettre un terme à l’enseignement de ce cursus sous peine de sanctions, plongeant ainsi le milieu éducatif dans une incertitude palpable.