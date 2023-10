Publicité

Selon un rapport du Pentagone publié jeudi, la Chine est en train de développer son arsenal nucléaire à un rythme plus rapide que ce que les États-Unis avaient précédemment estimé. Cette accélération est conforme aux ambitions déclarées par le président chinois Xi Jinping en matière de puissance militaire. Selon les données américaines, en mai 2023, la Chine disposait de plus de 500 têtes nucléaires opérationnelles, et elle est en voie d'en avoir probablement plus de 1 000 d'ici 2030, tel que le précise le rapport annuel sur la puissance militaire chinoise, mandaté par le Congrès américain.

Le Pentagone souligne que ces chiffres sont en passe de dépasser les projections antérieures, ce qui suscite des inquiétudes. Malgré des chiffres sensiblement similaires à ceux d'un rapport précédent en 2021, un haut responsable de la Défense insiste sur le fait que les Chinois semblent être sur la bonne voie pour surpasser ces projections. Cependant, il est important de noter que les États-Unis ne cherchent pas à suggérer un écart substantiel par rapport à la direction que la Chine semblait prendre précédemment.

Le rapport du Pentagone présente également un tableau global de l'expansion et de la modernisation en cours au sein de l'armée chinoise. Celle-ci cherche de plus en plus à s'affirmer sur la scène internationale, notamment en exerçant une pression sur Taïwan, une île autonome que Pékin revendique comme faisant partie intégrante de la Chine. Cette nouvelle information amène une interrogation: quels sont les enjeux de la modernisation accélérée de l'arsenal chinois

Parallèlement à ces développements, le haut responsable de la Défense américaine a appelé la Chine à plus de transparence en ce qui concerne son arsenal nucléaire. Il a noté que la Chine refusait de communiquer avec les États-Unis sur ce sujet, ce qui soulève des préoccupations quant à la nature et à l'ampleur de son programme nucléaire.

