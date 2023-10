Publicité

Le grand parti de l’opposition Les Démocrates a l’issue de son premier congrès, tenu les 14 et 15 octobre 2023 dans la ville des Kobourou, a connu la présence de Yayi Boni, ancien Président de la République du Bénin et ancien président d’honneur du parti, devenu président du parti. Il est élu en remplacement de Éric Houndété desormais premier vice-président. Selon Léandre Houngbédji, cette actualité est une équation à 0 inconnu.

Interrogé sur plusieurs questions d’actualités surtout celle concernant le parti Les Démocrates, Wilfried Léandre Houngbédji s’est exprimé ce vendredi 20 octobre 2023 à la faveur de son point de presse hebdomadaire avec les hommes des médias. Il estime que le fait que Yayi Boni soit desormais président du Parti les Démocrates ne comporte aucune surprise pour le gouvernement du président Patrice Talon.

Selon le porte-parole du gouvernement, la préoccupation des dirigeants est de mieux faire afin que les béninois vivent mieux et dans de Boone condition. C’est pourquoi, il estime que le plus important c’est la mise en œuvre du programme d’action du gouvernement, qui demeure la préoccupation majeure du Chef de l’Etat et les membres de son gouvernement.

« Pour nous, il n’y avait aucune surprise parce que c’était une équation à zéro inconnu. Le président Yayi a fait du Yayi et puis on prend acte et la vie continue tout simplement », a-t-il indiqué. Il poursuit en affirmant que la désignation de l’ancien Chef d’Etat à la tête du parti Les Démocrates n’est pas du tout une surprise pour le gouvernement du président Patrice Talon. Par contre, pour les responsables et sympathisants du parti, cette désignation est très stratégique.