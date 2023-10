Publicité

La présidentielle de 2024 approche à grands pas et les principaux candidats sont déjà dans les starting-blocks. La course à la succession de Macky Sall s’annonce très intense. Amadou Ba fut désigné comme dauphin et dans son entourage proche, on commence à se mettre en ordre de bataille. La course au parrainage a officiellement débuté et les différents poids lourds affûtent leurs armes. Le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall a donné le ton dans la ville de Rufisque en sonnant la mobilisation autour d’Amadou Ba, candidat de la coalition au pouvoir.

Le ministre de la Justice est le coordinateur national de la coalition Benno Bokk Yakar à Rufisque. Ce lundi 9 octobre, il a mis les petits plats dans les grands pour lancer la campagne parrainage au profit d’Amadou Ba. La foule est sortie nombreuse au niveau du Centre National de Formation et d’Action de Ruffisque pour soutenir Madior Fall dans son initiative.

Porté par la ferveur de ses partisans, le garde des Sceaux a promis 105 000 parrains à Amadou Ba. Ismaila Madior Fall appelle les sympathisants à soutenir comme un seul homme l’actuel premier ministre, car il s’inscrit dans la continuité de la vision de Macky Sall. L’expérience politique et la carrure d’homme d’État de Madior Fall ont aussi été mises en avant. Alors que la campagne de parrainage bat son plein, un challenger de premier plan continue de méditer sur son sort. Il s’agit du leader du PASTEF, Ousmane Sonko.

Ce dernier, radié des listes électorales, a enclenché une bataille judiciaire afin d’avoir le droit de mener sa campagne de parrainage. Tout récemment, la Cour suprême a rejeté son recours. Le chemin qui mène vers la présidence s’est obscurci pour le leader du PASTEF. Après avoir fait deux mandats à la tête du Sénégal, Macky Sall se prépare à passer le témoin. Il a engrangé d’énormes acquis pour son pays. Il reste encore beaucoup à faire et il appartiendra à son successeur de poursuivre le travail.