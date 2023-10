L’élection présidentielle de février prochain approche à grands pas et les candidatures se multiplient aussi. La quasi-totalité des poids lourds de la scène politique sénégalaise ont annoncé leur intention de briguer la magistrature suprême. Le doute plane toujours sur la participation d’Ousmane Sonko au scrutin présidentiel. Le leader du PASTEF vient d’enclencher une série de procédures judiciaires afin de contester la décision de le radier des listes électorales. Pour le moment, rien n’est encore figé pour le maire de Ziguinchor.

À ce jour, près de 200 candidatures furent enregistrées pour l’élection présidentielle. L’une d’elles en a surpris plus d’un Sénégalais tout récemment. En effet, Françoise Hélène Ditwiler Gaye a annoncé sa candidature pour succéder à Macky Sall. La jeune femme, qui est très engagée dans l’activisme politique et social est la présidente du Collectif pour la défense des droits de Adji Sarr (CODDAS).

C’est à travers une déclaration qu’Hélène Gaye a fait l’annonce de sa candidature. Elle a affirmé avoir mûri sa réflexion et elle se sent prête à passer à un autre niveau de son engagement politique. La jeune femme peut-elle vraiment faire le poids face aux mastodontes de la politique sénégalaise. Certes, elle a un fort ancrage au niveau social, mais est-ce que cela va suffire à lui donner des voix ?

La route est encore longue et Françoise Hélène Ditwiler Gaye va devoir concocter un solide projet de société pour convaincre ses compatriotes. "J’ai toujours privilégié l’intérêt général et, forte d’une conviction profonde, après une mûre réflexion et après avoir consulté des Sénégalaises et des Sénégalais de l’intérieur du pays et de la diaspora, j’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle du 25 février 2024, pour faire triompher des idéaux de justice, d’équité et de mérite et pour promouvoir un Sénégal pour tous et par tous" dira la fondatrice du CODDAS qui appelle l’ensemble des couches sociales à soutenir massivement sa candidature.