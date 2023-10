Qui succédera à Macky Sall à la tête du Sénégal ? On connaîtra la réponse en février 2024. La bataille pour la présidentielle s’annonce très rude vu les forces en présence. Macky Sall a choisi son Premier ministre, Amadou Ba comme son dauphin. Le choix porté sur la personne de Ba n’a pas fait l’unanimité au sein de la coalition au pouvoir. Cela va-t-il fragiliser le camp au pouvoir pour la prochaine présidentielle ? Au niveau de l’opposition, les candidats sont également dans les starting-blocks. Les noms d’Idrissa Seck, Khalifa Sall, Karim Wade reviennent avec insistance dans l’opinion publique sénégalaise.

Ces trois personnalités sont des poids lourds du sérail politique. Ils possèdent le background nécessaire pour prétendre au fauteuil présidentiel. Il ya une autre figure de l’opposition qui fait grandement parler de lui en ce moment. Il s’agit d’Ousmane Sonko, le leader du PASTEF. Selon des observateurs avisés, le natif de Ziguinchor est celui qui a le plus de chance de remporter la présidentielle. Cependant, il ya un grand doute qui plane sur l’éligibilité d’Ousmane Sonko. En effet, le natif de Thiès fait face à des ennuis avec la justice et le flou est total sur ses chances de participation au scrutin présidentielle.

Tout récemment, Ousmane Sonko a été radié des listes électorales. Étant radié, l’opposant politique n’est pas en mesure de collecter les parrainages nécessaires afin de faire valider sa candidature. Devant cette situation, Ousmane Sonko a décidé d’enclencher plusieurs actions judiciaires pour contester sa radiation des listes électorales. Par l’intermédiaire de ses avocats, le leader du PASTEF a déposé deux recours à la Cour suprême et au tribunal de Ziguinchor. Son parti a aussi pris des initiatives.

Les avocats de Sonko ont saisi la chambre administrative de la haute juridiction d’un référé liberté pour contester le refus de la Direction générale des élections (DGE) de délivrer des fiches de parrainage au maire de Ziguinchor. Le temps joue en défaveur d’Ousmane Sonko. Plus les jours passent et les chances de le voir candidater à la présidentielle s’amenuisent. Ousmane Sonko fait tout ce qui est en son pouvoir pour être eu rendez-vous. Les choses vont-elles évoluer ? On le saura dans les jours à venir.