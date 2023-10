Publicité

Suite aux publications relatives à une présumée grâce présidentielle à 3000 personnes au Bénin, le ministère de la Justice et de la législation a démenti ces informations. À travers un communiqué, le point focal communication du ministère de la Justice et de la législation a démenti les informations distillées ces derniers jours relativement à l'accord d'une grâce présidentielle à 3000 détenus. ‹‹ Il n’a été question d’aucune décision gouvernementale ou présidentielle. Les publications autour du sujet sont inexactes et n’engagent que leurs auteurs ››, a-t-il notifié.

En effet, ces fausses informations font suite à un atelier qui s'est tenu le samedi 21 octobre dernier au ministère de la Justice et de la Législation. Lequel atelier a porté sur les approches de collaboration des acteurs et modalités d’harmonisation et de traitement des actes judiciaires. Cette activité a rassemblé l’ensemble des greffiers en chef des juridictions de fond, le président et certains membres du bureau de la Chambre nationale des huissiers du Bénin.

Publicité

Les échanges se sont articulés entre autres sur la numérisation des décisions de justice pour en améliorer la conservation, la sécurisation des actes judiciaires, l’examen des dysfonctionnements qui ralentissent la mise en œuvre diligente des dispositions légales relatives aux aménagements de peines (libération conditionnelle, suspension des peines et grâce présidentielle) pour la recherche de solutions idoines. Ceci fait suite aux dernières mesures de déploiement des greffiers dans le sens d’une modernisation de l’organisation et de l’efficience du service public.