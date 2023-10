Publicité

En 2022, le Ghana a repris la première place en tant que principal producteur d'or en Afrique, détrônant l'Afrique du Sud, selon un rapport publié par Ecofin Pro. Cette réalisation marque un retour en force pour le Ghana, qui avait perdu sa position de leader en 2021. Le rapport d'Ecofin Pro, intitulé "Comment le Ghana a ravi à l’Afrique du Sud le titre de premier producteur d'or africain," révèle que le Ghana a extrait un total impressionnant de 106 tonnes d'or en 2022. Cette production a permis au pays d'atteindre la première place sur le continent africain dans le secteur de l'or.

L'évolution de la production d'or au Ghana au fil des années est remarquable. En 1990, le pays extrayait seulement 17 tonnes d'or, une quantité qui a considérablement augmenté au cours des décennies suivantes. En 2021, la production était déjà passée à 105 tonnes, et elle a continué à augmenter au cours des années précédentes, atteignant un sommet en 2018 avec 149 tonnes. Cette année-là, le Ghana avait réussi à dépasser l'Afrique du Sud, devenant ainsi le leader incontesté de la production aurifère en Afrique.

L'année 2021 a cependant marqué un changement, car l'Afrique du Sud a momentanément repris la première place en produisant 105 tonnes d'or, contre 80 tonnes pour le Ghana. Cela a été un revirement inattendu, mais la tendance à la baisse de la production aurifère sud-africaine a été un facteur clé dans cette évolution. La production d'or en Afrique du Sud a montré une dynamique différente de celle du Ghana au cours des dernières années.

Alors que le Ghana a continué sur une trajectoire ascendante, augmentant sa production d'année en année, l'Afrique du Sud a connu une tendance à la baisse. Cette tendance est confirmée par le rapport d'Ecofin Pro, qui met en évidence la stabilité de la production aurifère ghanéenne au-dessus de 125 tonnes à partir de 2016, culminant en 2018 avec 149 tonnes. Il est essentiel de noter que cette rivalité pour le titre de premier producteur d'or en Afrique est suivie de près par les acteurs du secteur minier et les observateurs économiques.

Le Ghana et l'Afrique du Sud demeurent des acteurs majeurs de l'industrie aurifère mondiale, et leurs performances impactent directement les marchés mondiaux de l'or. L'or, précieux métal jaune, a fasciné l'humanité depuis des millénaires. Recherché pour sa rareté et sa beauté, il a été le fondement de la richesse et de la monnaie. L'or incarne la prospérité, symbolise le luxe et résiste au passage du temps. Sa malléabilité permet la création d'objets d'art exquis, tandis que sa conductivité électrique le rend essentiel dans l'industrie moderne.