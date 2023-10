Publicité

Un ancien officier de la CIA, William C. Hannas, a récemment attiré l'attention des législateurs de la Chambre sur les préoccupations concernant la surveillance des technologies étrangères par les États-Unis par rapport à la Chine. Selon M. Hannas, la surveillance exercée par le gouvernement américain est largement inadéquate et loin derrière celle de la Chine en matière de surveillance des technologies étrangères.

Lors d'une récente audience au Congrès, M. Hannas a exprimé des préoccupations quant aux efforts de la communauté du renseignement pour se renseigner sur les avancées étrangères en science et technologie. Il a qualifié ces efforts de "franchement pathétiques" et a souligné qu'ils étaient largement perçus comme des mesures cosmétiques, ne fournissant que peu, voire aucune réelle valeur en matière de surveillance.

Les informations open source, qui comprennent des données non classifiées disponibles dans le commerce et utilisées par les professionnels du renseignement, les universitaires et les chercheurs, jouent un rôle essentiel dans la surveillance des technologies étrangères. M. Hannas a déclaré avoir mis au point un programme pendant son mandat à la CIA pour suivre les transferts de technologie en Chine.

Après avoir quitté l'agence de renseignement, M. Hannas a participé à la création du Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de Georgetown, où la surveillance de la Chine est une priorité. Il a souligné que les efforts du gouvernement chinois pour examiner les développements étrangers en matière de science et de technologie dépassaient de loin ceux des États-Unis. La Chine dispose d'un réseau de renseignement S&T open source de classe mondiale, avec un personnel de plus de 100 000 professionnels, ce qui place le pays "à des années-lumière" devant les États-Unis.

M. Hannas a également noté une grande disparité entre la taille des effectifs des professionnels du renseignement américains dédiés à la priorité scientifique et technologique par rapport à la Chine. Il a déclaré qu'il avait parfois constaté que seulement quelques personnes étaient sérieusement impliquées dans l'examen de la technologie chinoise. De plus, il a critiqué le fait que certains rapports de la communauté du renseignement étaient principalement basés sur des sources ouvertes, avec quelques extraits classifiés ajoutés pour justifier les budgets.