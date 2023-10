Publicité

Rihanna, la superstar de la pop, a toujours su comment faire parler d'elle. Dernièrement, c'est sa vie personnelle qui a été mise en avant : elle et son fiancé, le rappeur A$AP Rocky, ont récemment accueilli leur deuxième fils, Riot Rose. Le couple est déjà parent du petit RZA, âgé de 18 mois. La grossesse de Rihanna a été révélée de manière astucieuse lors de son spectacle au Super Bowl, où elle a dévoilé son ventre arrondi. Depuis, la chanteuse a été vue profitant de sorties nocturnes à New York avec son fiancé, montrant qu'elle sait équilibrer sa vie personnelle et professionnelle.

Mais ce n'est pas tout. Bien que Rihanna soit actuellement en congé maternité, une information circule sur une éventuelle surprise pour ses fans. Selon The Mirror, elle aurait signé un accord colossal de £32 millions avec Live Nation pour une tournée mondiale prévue pour 2024/2025. Plus intriguant encore, elle aurait déjà deux albums de chansons inédites en préparation. Tout semble indiquer que, même en l'absence de la scène, elle est loin d'avoir dit son dernier mot.

Pendant ce temps, la star a continué à briller dans d'autres domaines. En 2022, après une absence de cinq ans des charts musicaux, elle a fait son grand retour avec un titre pour le film Black Panther: Wakanda Forever. "Lift Me Up", sa contribution, a été nominée pour l'Oscar de la Meilleure Chanson Originale, prouvant une fois de plus son talent indéniable.

Une véritable femme d'affaire

En dehors de la musique, Rihanna a atteint des sommets dans le monde des affaires. Elle est devenue milliardaire et s'est établie comme la musicienne femme la plus riche au monde. Sa marque de cosmétiques, Fenty Beauty, co-détenue avec le géant du luxe français LVMH, a doublé ses revenus l'année précédente, contribuant à ce succès retentissant.

Alors, avec tous ces événements et succès, la question demeure : que réserve encore Rihanna à ses fans ? Avec une carrière aussi prolifique et une vie personnelle épanouissante, nul doute que la superstar saura surprendre et émerveiller son public dans les mois et années à venir. Une chose est certaine : le monde attend avec impatience le prochain coup d'éclat de Rihanna.