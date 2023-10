Publicité

La Maison-Blanche a annoncé vendredi que la Corée du Nord avait livré du matériel militaire à la Russie dans le cadre de l'offensive en Ukraine. Cette révélation a suscité une vive inquiétude au sein de la communauté internationale. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a expliqué que la Russie, en raison des sanctions et des contrôles à l'exportation imposés par de nombreux pays occidentaux, avait été contrainte de chercher désespérément du matériel militaire à travers le monde.

C'est dans ce contexte que la Corée du Nord aurait fourni à la Russie un important contingent de matériel militaire et de munitions. Les informations disponibles suggèrent que plus de 1 000 conteneurs de ce matériel ont été livrés ces dernières semaines. La Maison-Blanche a même diffusé des images montrant le mouvement de ces conteneurs par bateau depuis la République populaire démocratique de Corée (RPDC) vers la Russie.

Cette révélation a été accompagnée d'une condamnation ferme de la part du porte-parole John Kirby, qui a déclaré : "Nous condamnons la RPDC pour avoir fourni cet équipement militaire à la Russie." Il a également souligné que la Maison Blanche resterait attentive à la situation et continuerait de dénoncer de tels contrats d'armes. Cette mise à jour intervient après des semaines de préoccupations quant aux tentatives nord-coréennes de négocier un accord sur les armes avec la Russie.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un avait rencontré le président russe Vladimir Poutine le mois dernier, et depuis lors, des spéculations et des préoccupations croissantes avaient émergé quant à la nature de ces négociations dans un contexte de guerre en Ukraine. Pour rappel, en Février de l'année dernière, la Russie a lancé une offensive en Ukraine qui a fait de nombreuses victimes dans les deux camps. Alors que l'Ukraine a le soutien des occidentaux, la Russie s'est tourné vers des pays comme l'Iran, la Chine et la Corée du Nord.