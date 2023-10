Taïwan: sérieuse mise en garde de l’armée chinoise

Publicité

Un haut général chinois a exprimé une position ferme concernant Taiwan lors d’un forum sur la sécurité régionale à Pékin. Le vice-président de la Commission militaire centrale, Zhang Youxia, a déclaré que l’Armée populaire de libération chinoise (APL) « ne fera preuve d’aucune pitié » contre toute initiative visant à l’indépendance de Taiwan. Il a souligné que peu importe les acteurs impliqués, l’armée chinoise ne tolérerait jamais la séparation de Taiwan de la Chine, considérant l’île comme étant « au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine. »

Le général Zhang Youxia a également évoqué des préoccupations concernant l’ingérence étrangère dans la région, sans nommer de pays spécifiques. Il a déclaré qu’un « certain pays » s’immisçait dans la région et dans les affaires intérieures d’autres nations. Ces commentaires ont été faits dans le contexte d’une situation géopolitique tendue autour de Taiwan et de l’implication des États-Unis dans la région.

Lors de ce forum, Zhang Youxia a également rencontré Sergeï Choïgou, ministre de la Défense de la Fédération de Russie de Vladimir Poutine, pour discuter de questions de sécurité. Il a exprimé la volonté de la Chine de collaborer avec la Russie pour faire face à divers défis et menaces en vue de maintenir l’équilibre stratégique mondial et la stabilité.

Il est à noter que les déclarations de Zhang Youxia sur Taiwan étaient moins agressives et plus courtes que celles faites par le général Li Shangfu en juin lors du Shangri-La Dialogue à Singapour. Li Shangfu, qui a été limogé de son poste de ministre de la Défense, avait affirmé que l’APL lutterait contre le séparatisme à Taiwan « à tout prix » et avait attribué l’instabilité dans le détroit de Taiwan au parti au pouvoir, le Parti démocratique progressiste.

La relation délicate entre la Chine continentale et Taiwan persiste, enracinée dans la politique de « Chine unique » de Pékin et les aspirations à l’indépendance de Taiwan. Cette dynamique a intensifié les tensions, se manifestant par des exercices militaires, des pressions diplomatiques et des provocations politiques. En réponse, les États-Unis ont renforcé leur soutien à Taiwan, fournissant un appui stratégique, diplomatique et militaire, suscitant l’ire de la Chine.