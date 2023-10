L’ ancien ministre de l'Intérieur et Général à la retraite, Seïdou Mama Sika a été reçu ce dimanche 1er octobre 2023 sur l'émission de décryptage de l'actualité sociopolitique " De vous à nous" de Peace Radio. Il a abordé plusieurs sujets de l’actualité nationale notamment le drame de Sèmè-Podji et la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne le drame de Sèmè- PodjI tout en saluant les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour faire face à ce phénomène, le Général Seibou Mama Sika propose des pistes de solutions.

La première des choses, selon lui « c'est une prise de conscience collective » et « la seconde, c'est la volonté de pouvoir sortir de là, pour les contrebandiers et surtout, accepter de se donner à d'autres activités » telles que l’élevage de dinde. Par rapport à la lutte contre le terrorisme, l’ancien ministre de l’Intérieur a déclaré que « les djihadistes sont des gens qui sont recrutés, envoyés sur le terrain sans beaucoup d’entrainements , de formations ». Par contre selon lui, ils ne peuvent pas venir à bout des armées qui sont « des gens entraînés et formés ». Il a indiqué que « comme on a des ennemis de nos armées qui sont de l’autre côté qui renseignent ces djihadistes », de par entre autres nos stratégies, il est « sûr qu’on viendra à bout » d’eux.

Mais, il a suggéré que « les gens fassent confiance aux hommes pour le travail qu’ils ont à faire » et qu’ « il faut les ménager ». « Si on ne le fait pas, nous allons échouer parce que ce sont des hommes qui parfois, font ce travail sans qu’on ne leur reconnaisse. Le militaire, c’est les honneurs. Quand il obtient un résultat , il aime qu’ on lui reconnait ce résultat et qu’on lui rende les honneurs » a-t-il lâché.