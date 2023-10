Terrorisme : le Ghana reçoit des véhicules blindés de l’UE

Publicité

Le Ghana chercher à contenir l’escalade du terrorisme et se tourne vers ses partenaires. L’Union Européenne (UE) a récemment fait don de 105 véhicules blindés au Ghana, un geste symbolique et pratique dans le renforcement de la sécurité régionale. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a personnellement remis ces véhicules lors d’une cérémonie tenue à Accra, soulignant ainsi l’engagement de l’UE dans la coopération avec les nations africaines en proie à la menace terroriste. Ces véhicules blindés, outre leur capacité à résister aux attaques, seront dotés d’équipements de surveillance aérienne et de systèmes de guerre électronique.

La montée du terrorisme n’est pas un phénomène isolé au Ghana, mais une tendance alarmante qui se manifeste dans plusieurs pays de la région, notamment le Mali, le Burkina Faso, et le Niger. Ces nations ont été le théâtre de multiples attaques terroristes perpétrées par des groupes extrémistes, qui ont non seulement déstabilisé la sécurité régionale, mais aussi exacerbé les tensions ethniques et politiques. Mais depuis quelques mois déjà, le Mali et le Burkina ont considérablement augmenté leurs équipements militaires pour faire face à la menace.

Selon Josep Borrell, la propagation de l’insécurité du Sahel aux pays du golfe de Guinée n’est plus une simple crainte, mais une réalité amère que les nations concernées ne peuvent, et ne devraient pas affronter seules. Selon les responsables, cette initiative s’inscrit donc dans un plan plus vaste de l’UE visant à renforcer la sécurité dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest, avec un programme d’aide de 616 millions d’euros. Ce plan inclut également des mesures pour la création d’emplois, en particulier dans le nord du Ghana où les tensions ethniques sont palpables.

Pour les autorités ghanéennes, les nouveaux véhicules blindés seront un atout majeur pour l’armée ghanéenne, non seulement pour la protection des troupes sur le terrain, mais aussi pour la surveillance et la collecte de renseignements cruciaux pour contrer les groupes terroristes.