Depuis quelques années maintenant, Tiktok a réussi à s’imposer comme l’un des réseaux sociaux les plus populaires du monde. En Afrique notamment, le réseau social chinois a le vent en poupe. Les jeunes sont friands de l’application qui permet de partager des vidéos courtes et instantanées. Au Sénégal, Tiktok est très populaire. Au cours des récentes manifestations sociopolitiques qu’a connues le pays, la plateforme a joué un grand rôle dans la communication. Les manifestants avaient recours au réseau social chinois pour coordonner leur mobilisation.

L’on se rappelle que ces contestations populaires ont débouché sur des heurts avec les forces de défense et de sécurité. Malheureusement, des morts et d’importants dégâts matériels furent enregistrés. C’est dans ce contexte qu’en juillet dernier, les autorités sénégalaises ont pris la décision de suspendre Tiktok pour selon elles, préserver la cohésion sociale. Cette décision du gouvernement a fait couler beaucoup d’encre et de salive au sein de l’opinion nationale.

Pour statuer sur l’avenir de Tiktok au Sénégal, le ministre de la Communication, Bocar Thiam a reçu une délégation des responsables du réseau social chinois. D’après des sources concordantes, Bocar Thiam a déclaré que la suspension de Tiktok est une situation malheureuse. Le ministre a fait savoir que le principal objectif du gouvernement est de créer un cadre pour favoriser la libre utilisation de Tiktok. Tout porte à croire que la suspension de la plateforme chinoise sera bientôt levée. Mais pour y arriver, Bocar Thiam a égrené un certain nombre de conditions.

En effet, il a demandé à la délégation de Tiktok de mettre en place des mécanismes de contrôle pour supprimer les faux comptes et les comptes à contenu subversif. De plus, le ministre de la Communication a demandé qu’une représentation officielle du réseau social soit établie au Sénégal. Le ministre sénégalais a notifié que le but est de mettre en place un système qui va réguler les contenus qui pourraient s’opposer aux valeurs sénégalaises et influencer négativement la jeunesse.

Dans les échanges avec ses hôtes chinois, le ministre de la Communication a insisté sur la monétisation de Tiktok. Monsieur Thiam a plaidé pour les influenceurs et autres créateurs de contenus afin qu’ils puissent dégager des revenus sur la plateforme sociale. D’après des sources bien introduites, les discussions se poursuivent entre l’État sénégalais et les responsables de Tiktok afin de trouver un terrain d’attente.