L’ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy a décoré le directeur de la fondation Vallet et Espéran Rodrigue Godonou Padonou. En effet, ce dernier a reçu la médaille de chevalier de l’ordre français des Palmes Académiques. Espéran Padonou a reçu la distinction lors d’une cérémonie qui a eu lieu le jeudi 19 octobre 2023. Le diplomate a notamment tenu des propos élogieux afin de célébrer le parcours du récipiendaire. Au cours de la cérémonie étaient également présents la famille ainsi que les proches du récipiendaire. Le Professeur Odon Vallet, présent lors de la cérémonie et mentor de Padonou, a été chaleureusement remercié.

Des soins médicaux en milieu carcéral

Esperan Padonou est titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées depuis 2016 et s'engage activement dans la promotion de l'excellence dans l'éducation. À travers l'association Bénin Excellence, soutenue par la Fondation Vallet, il attribue des bourses d'excellence aux meilleurs élèves, établit un réseau de bibliothèques au Bénin, au Vietnam et en France, et fournit des soins médicaux en milieu carcéral. En plus de son engagement envers l'excellence, Padonou est un passionné d'intelligence artificielle. Il est reconnu comme expert et fait la promotion de l'École d'été sur l'intelligence artificielle (EEIA), un programme ouvert à des participants de toute l'Afrique, soutenu par le PNUD.

Pour rappel, la remise de médaille à Esperan Padonou intervient plus d’un an après le passage du fondateur de la fondation Vallet dans le département du Borgou. Il s’agissait d’un passage à Parakou, au cours duquel Odon Vallet avait animé une conférence de presse pour présenter sa lecture des résultats des derniers examens nationaux, à savoir le CEP et le BEPC, des résultats qui placent le département du Borgou en tête. « C’est une extraordinaire surprise qui est due aux enseignants qu’il faut féliciter, aux élèves qu’il faut féliciter, mais aussi aux bibliothèques dont celle-ci, la bibliothèque CAEB/Fondation Vallet financée à 100% par la Fondation Vallet’ » avait-il déclaré à la salle 4 de la bibliothèque.