Un célèbre milliardaire africain a perdu près d’un milliard $ en quelques jours

Publicité

Johann Rupert, l’homme le plus riche d’Afrique du Sud et le deuxième homme le plus riche d’Afrique, a récemment subi une perte significative de sa fortune, enregistrant une baisse de 800 millions de dollars de sa valeur nette sur une période de 18 jours. Cette baisse est survenue en raison de pressions vendeuses soutenues sur les actions de la société suisse Richemont, dans laquelle Johann Rupert détient une participation substantielle.

Selon les données du Bloomberg Billionaires Index, qui surveille la richesse des individus les plus fortunés du monde, la valeur nette de Johann Rupert a chuté de 800 millions de dollars en dix-huit derniers jours. À partir du 12 octobre, et pendant 18 jours, sa valeur nette est passée de 11,1 milliards de dollars à 10,3 milliards de dollars avant de remonter à 10,4 milliards de dollars à l’heure où nous rédigeons le présent article. Cette importante diminution a réduit ses gains de richesse depuis le début de l’année à une perte de 588 millions de dollars.

Publicité

La principale cause de cette baisse significative réside dans la diminution substantielle de la valeur marchande de sa participation de 10,18 pour cent dans Richemont, un conglomérat de luxe suisse renommé pour ses marques emblématiques telles que Cartier, Montblanc et Van Cleef & Arpels. La valeur de ces actions est passée de 108,5 CHF (120,12 $) le 12 octobre à 104,40 CHF (115,6 $).

Au cours de ces dix-huit derniers jours, les actions Richemont, qui sont négociées à la SIX Swiss Exchange, ont enregistré une baisse notable de 3,78 pour cent. Cette baisse a entraîné la capitalisation boursière de la société en dessous du seuil de 60 milliards de francs (60,40 milliards de dollars), et la valeur marchande de la participation de Johann Rupert dans Richemont est passée en dessous de 7 milliards de dollars. Selon les données de Bloomberg, la participation de Rupert dans Richemont a diminué de 630 millions de dollars, passant de 7,72 milliards de dollars le 12 octobre à 7,09 milliards de dollars. De plus, ses investissements dans Reinet Investments et Remgro ont également diminué, respectivement de 90 millions de dollars et 26 millions de dollars.

Malgré ces revers récents, Johann Rupert conserve son statut d’individu le plus riche d’Afrique du Sud, dépassant son compatriote magnat sud-africain Nicky Oppenheimer. Avec une valeur nette de 10,3 milliards de dollars, il demeure la deuxième personne la plus riche d’Afrique et se classe au 178ème rang des individus les plus fortunés du monde.