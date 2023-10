Publicité

Le fonds Breakthrough, soutenu par Bill Gates, est actuellement en quête d'une troisième levée de fonds d'un milliard de dollars. Cette initiative vise à étendre son portefeuille en investissant dans des entreprises et des technologies dédiées à la lutte contre le réchauffement climatique. Breakthrough Energy Ventures est une société d'investissement ayant reçu l'appui financier de Bill Gates.

Ce troisième fonds a pour objectif d'accroître sa capacité d'investissement en levant un milliard de dollars supplémentaires. Les domaines d'intervention de cette société couvrent un large éventail de secteurs, de l'énergie à l'agriculture, démontrant ainsi l'ampleur de son engagement en faveur de l'innovation verte. Bill Gates, dans une interview accordée au Financial Times, a fait part de l'avancement positif de cette levée de fonds. La perspective de cette troisième levée de fonds ouvrirait la voie à une augmentation significative du nombre d'entreprises dans lesquelles Breakthrough Energy Ventures investit, augmentant ainsi leur portefeuille d'environ 40 %, pour atteindre environ 140 participations.

Publicité

Cette diversification couvre une variété de domaines stratégiques liés à la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement. Le montant ciblé pour ce troisième fonds devrait être similaire à celui des précédents. Bill Gates a également mentionné la possibilité de créer d'autres fonds, davantage axés sur des activités de suivi, afin de continuer à soutenir des projets à long terme.

Le succès des précédents fonds est indéniable, avec le premier fonds ayant clôturé à environ 1 milliard de dollars et le deuxième à 1,25 milliard de dollars en 2021. De plus, le groupe dispose d'un fonds spécifiquement dédié à l'Europe, doté de 100 millions de dollars. Le conseil d'administration et les investisseurs de Breakthrough comprennent des personnalités influentes telles que Mukesh Ambani, Jeff Bezos, Reid Hoffman et Sir Chris Hohn, soulignant l'attrait et la légitimité de l'initiative.

Cependant, ce troisième fonds intervient à un moment où l'environnement économique et financier est en mutation. Les taux d'intérêt sont en hausse, ce qui peut mettre à l'épreuve le financement des start-ups, y compris celles axées sur des technologies environnementales. Cette évolution pose des défis et des incertitudes qui doivent être pris en compte. Bill Gates a également souligné que certaines entreprises pourraient ne pas réussir, voire échouer complètement. Toutefois, il a noté que Breakthrough Energy Ventures présente un faible taux d'échec dans l'ensemble de son portefeuille. Une attention particulière est portée aux entreprises issues de théories novatrices pour lesquelles il n'existe pas encore de précédent, ce qui explique la création d'un groupe d'entreprises visant à expérimenter et à tester ces nouvelles idées.