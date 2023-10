Publicité

La société italienne d'hydrocarbures Eni a révélé une découverte significative de gaz en Indonésie, un développement qui s'aligne avec sa vision à long terme. Le gisement, découvert lors d'une exploration dans le puits Geng North-1, situé dans le champ gazier de Ganal Nord, révèle une structure totale avec un volume estimé à 5 billions de pieds cubes de gaz. Cet emplacement prometteur se trouve à environ 85 kilomètres au large de la côte du Kalimantan oriental, illustrant ainsi le potentiel énergétique encore inexploré de la région.

La révélation de ce gisement marque une avancée notable pour Eni dans son parcours vers une transition énergétique efficace. L'entreprise, en effet, poursuit activement une réorientation de son portefeuille vers le gaz et le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), envisageant une part de 60% de ces énergies dans sa production totale d'ici 2030. La trouvaille en Indonésie s'inscrit donc dans un cadre plus large d'initiatives visant à atteindre ces objectifs ambitieux, tout en mettant en lumière l'importance croissante de l'Asie du Sud-Est dans la stratégie globale d'Eni.

L'Indonésie, avec ses ressources naturelles abondantes, se positionne comme un acteur clé dans le schéma de transition énergétique d'Eni. La découverte de ce gisement, estimé à environ 140 milliards de mètres cubes selon les analyses préliminaires, renforce non seulement la présence de l'entreprise en Asie, mais projette également le pays sur la scène énergétique internationale.

Avec une production journalière future estimée entre 2,2 et 2,7 millions de mètres cubes, l'impact économique de cette découverte pourrait être considérable. Elle offre une opportunité pour Eni d'accroître sa production de gaz, tout en aidant l'Indonésie à répondre à ses besoins énergétiques croissants. De plus, la diversification vers le gaz représente une alternative plus propre comparée aux sources d'énergie traditionnelles, un pas en avant vers un avenir énergétique plus durable pour l'entreprise et pour la région.

La découverte d'Eni en Indonésie est un jalon important qui met en lumière l'importance stratégique de l'Asie du Sud-Est dans le paysage énergétique mondial. Elle réaffirme également l'engagement de l'entreprise envers une transition énergétique responsable. Avec des ressources encore largement inexplorées, l'Indonésie et les pays voisins sont bien positionnés pour jouer un rôle majeur dans l'approvisionnement en gaz naturel, contribuant ainsi à façonner un avenir énergétique différent de celui qui est en place actuellement.