Publicité

Le milliardaire tanzanien Rostam Aziz, président et fondateur du groupe Taifa, un important conglomérat d'Afrique de l'Est, a pris une décision stratégique d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans les secteurs énergétique et minier en Zambie. Cette décision, qui s'inscrit dans la continuité de ses efforts visant à étendre ses intérêts commerciaux, renforce davantage sa présence dans la région de l'Afrique australe.

Rostam Aziz, reconnu comme l'une des personnes les plus riches du continent africain, a récemment eu une réunion cruciale avec le président zambien Hakainde Hichilema le vendredi 20 octobre. L'objectif de cette réunion était de discuter des opportunités potentielles d'investissement dans les secteurs énergétique et minier de la Zambie. Cette rencontre marque une étape importante vers le renforcement de la coopération économique entre les deux nations.

Publicité

Ce développement intervient environ quatre mois après que Rostam Aziz, par le biais d'une filiale de son conglomérat, Taifa Gas, a annoncé son ambitieux projet d'investissement de 100 millions de dollars dans la production d'électricité en Zambie. Ce projet vise à renforcer la présence de Taifa Gas en Afrique australe tout en favorisant des relations commerciales plus solides entre la Tanzanie et la Zambie. Une fois opérationnelle, la centrale électrique devrait injecter 100 mégawatts supplémentaires d'électricité dans le réseau national zambien. Cet investissement substantiel ouvre la voie à un large éventail d'opportunités liées à l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL), allant du gaz de cuisine domestique à des solutions énergétiques innovantes.

Rostam Aziz a exprimé son enthousiasme à l'idée d'approfondir ses intérêts commerciaux en Zambie, soulignant l'importance de cette nation pour attirer davantage d'investissements. En tant que groupe Taifa, il s'est engagé à faciliter l'afflux d'investisseurs régionaux en Zambie et à capitaliser sur les relations positives entre les deux pays. Aziz a également souligné l'importance de l'invitation d'Hichilema, la présentant comme un appel à l'action pour les investisseurs africains afin de canaliser les capitaux vers la Zambie. Il prévoit d'élargir son réseau pour encourager d'autres entreprises à explorer les nombreuses opportunités du pays. Ces projets seront réalisés en collaboration avec des investisseurs locaux zambiens qui contribuent déjà à la croissance économique du pays.

Rostam Aziz, une figure historique du monde des affaires africain, a gagné une reconnaissance internationale en 2013 lorsque Forbes l'a identifié comme le premier Tanzanien à avoir accumulé une fortune d'un milliard de dollars. Son empire commercial s'étend sur divers secteurs, notamment les télécommunications, l'aviation, les mines, le pétrole et le gaz, l'immobilier, et la gestion portuaire. Le Taifa Group, pilier de sa richesse récente, est actuellement l'un des principaux conglomérats d'Afrique de l'Est, avec un portefeuille diversifié de sociétés actives dans les secteurs de l'exploitation minière, du GPL, de l'énergie solaire, de la fabrication, de l'aviation, du commerce agricole, des télécommunications, des transports et de la logistique.