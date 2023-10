La famille sud-africaine Ackerman, connue pour sa richesse considérable et son implication dans divers projets immobiliers et investissements privés, vient de vivre une véritable secousse financière. Une série d'événements a conduit à une perte monumentale de 35 millions de dollars en seulement 24 heures, mettant en lumière les défis auxquels est confronté le géant de la vente au détail, Pick 'n Pay. Tout a commencé avec un remaniement de la direction de l'entreprise. Après une mise à jour inquiétante sur les échanges, le cours des actions de Pick 'n Pay a plongé de manière spectaculaire de 14,95 % à la Bourse de Johannesburg.

Cet événement a eu des répercussions financières majeures, engendrant des pertes substantielles pour la famille Ackerman, qui détient une part importante de l'entreprise. Selon les données fournies par Billionaires.Africa, la valeur marchande des actions Pick 'n Pay détenues par la famille Ackerman a chuté de plus de 689,5 millions de rands, soit environ 35,73 millions de dollars, lors de la séance de bourse du lundi 2 octobre 2023. Une baisse aussi soudaine et significative ne pouvait qu'inquiéter cette famille fortunée.

Pick 'n Pay, fondée en 1967, est un acteur majeur du secteur de la vente au détail en Afrique du Sud. L'entreprise occupe la deuxième place parmi les détaillants du pays, juste derrière Shoprite Holdings, et gère un vaste réseau de plus de 2 000 magasins répartis dans huit pays africains. Cette étendue géographique ajoute une complexité supplémentaire à la gestion de l'entreprise dans un environnement commercial déjà difficile. La famille Ackerman, quant à elle, possède une participation substantielle de 25,53 % dans Pick 'n Pay, ce qui équivaut à 124 677 238 actions de cette société de vente au détail.

La récente baisse du cours de l'action de 37 rands (soit 1,92 $) à l'ouverture de la Bourse de Johannesburg le lundi, à 31,47 rands (1,63 $) le mardi, a marqué une évolution alarmante pour la famille Ackerman. Cette chute rapide a entraîné une diminution significative de la valeur de leurs avoirs dans Pick 'n Pay, passant de 4,61 milliards de rands (environ 239,06 millions de dollars) à 3,92 milliards de rands (environ 203,33 millions de dollars) en seulement 24 heures. Cela représente une perte substantielle de leur patrimoine net en un laps de temps très court.

Cette forte baisse a été précipitée par l'annonce du départ soudain de Pieter Boone, le PDG de Pick 'n Pay. Boone, un dirigeant d'entreprise sud-africain, a pris la décision de démissionner de ses fonctions avec effet immédiat après avoir dirigé l'entreprise pendant un peu plus de deux ans. Cette décision a suscité des interrogations sur la direction future de Pick 'n Pay et a contribué à l'incertitude qui a pesé sur le cours de ses actions.

La famille Ackerman, malgré sa grande richesse et son expérience dans le monde des affaires, se trouve maintenant face à un défi financier majeur. La volatilité des marchés boursiers et les turbulences internes au sein de l'entreprise mettent en évidence la nécessité de prendre des décisions stratégiques avisées pour protéger leur investissement et rétablir la confiance des investisseurs.