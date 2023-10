Publicité

Le ministère du commerce chinois a récemment annoncé des limitations sur ses exportations de graphite, un composant essentiel à la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. Cette décision, justifiée au nom de "la sécurité nationale", fait suite à de récentes mesures prises par les États-Unis concernant les semi-conducteurs et les machines destinées à la Chine.

Les États-Unis ont récemment mis en place de nouvelles restrictions à l'exportation de semi-conducteurs et d'équipements utilisés dans leur fabrication en Chine, également au nom de la "sécurité nationale". Ces mesures visent à restreindre l'accès des entreprises chinoises à ces équipements de pointe. Cette politique a été l'objet de controverses, la Chine estimant qu'elle enfreint les règles du commerce international.

La Chine avait déjà annoncé en juillet des contrôles d'exportation plus stricts sur des produits contenant du gallium et du germanium, des matières premières essentielles à la fabrication des puces électroniques. Concrètement, les nouvelles restrictions chinoises impliquent que les exportateurs chinois devront dorénavant obtenir des autorisations pour vendre certains types de graphite à des clients étrangers. Le ministère du Commerce chinois a justifié ces mesures en soulignant la nécessité de préserver la sécurité nationale et les intérêts du pays.

Le graphite est un matériau largement utilisé pour la fabrication de batteries lithium-ion, notamment pour les téléphones portables et les véhicules électriques. La Chine est un acteur majeur dans ce domaine, représentant 65 % de la production mondiale de graphite, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Les produits visés par ces restrictions à l'exportation comprennent des matériaux à base de graphite de haute pureté, de haute résistance et de haute densité, ainsi que le graphite naturel en paillettes.

Ces restrictions interviennent à un moment où la demande mondiale de graphite est en constante augmentation, en raison de la croissance continue de la demande en véhicules électriques et en batteries nécessaires pour les alimenter. Il convient de noter que le ministère du commerce chinois a souligné que ces ajustements des contrôles à l'exportation ne visaient aucun pays ou région en particulier, et que les exportations conformes aux réglementations en vigueur bénéficieraient d'une autorisation.