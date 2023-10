Publicité

Depuis quelques mois, Mark Zuckerberg multiplie les innovations en faveur de la communauté Meta. Il faut dire que le fondateur de Facebook sort actuellement l’artillerie lourde pour concurrencer X (anciennement Twitter) d’Elon Musk. Les deux milliardaires se sont lancés dans une course sans merci à l’innovation. Zuckerberg vient d’annoncer une nouvelle qui va beaucoup plaire aux utilisateurs de Whatsapp. En effet, il sera désormais possible d’ajouter deux comptes sur un même appareil. Vous pourrez rester connecté à deux comptes WhatsApp différents sur le même appareil, sans avoir à se déconnecter.

Généralement, les utilisateurs de Whatsapp possèdent un numéro personnel et professionnel. Ils sont obligés de jongler le plus souvent avec l’interface pour basculer d’un compte à un autre. Désormais, avec la nouvelle fonctionnalité qui a été activée, il ne devrait plus avoir de tracas. Il va sans dire que ce nouveau paramètre va grandement faciliter la gestion des conversations sur plusieurs comptes. Le groupe Meta a notifié que vous aurez toujours besoin d’un numéro de téléphone et d’une carte SIM distincts pour créer votre deuxième compte.

Publicité

Mark Zuckerberg n’en finit plus de surprendre les utilisateurs. Il a lancé une série de nouvelles fonctionnalités qui ont transformé l’expérience utilisateur sur Whatsapp. On peut évoquer la création de "chaînes" qui permettent d’interagir d’une nouvelle manière. Il est également possible d’ouvrir son compte sur différents téléphones. Selon les avis de nombreux experts, Mark Zuckerberg nous réserve des surprises pour les mois à venir. Son concurrent Elon Musk n’est pas en reste.

Le patron de X ne rate pas une occasion pour lancer des piques à l’endroit de Mark Zuckerberg. Le natif de Pretoria affirme à qui veut l’entendre que sa plateforme sociale est la meilleure du marché. 2024 s’annonce comme une année haute en couleur pour ces eux figures de proue de la Silicon Valley. En multipliant les innovations, ils vont contribuer à mettre en place un écosystème stimulant qui va donner un coup de boost à l’ensemble du secteur. Ce sont les utilisateurs qui en ressortiront grands gagnants, car ils auront à leur disposition des gammes d’outils novatrices.

Ces différentes évolutions ont permis aux différents leaders de la Tech, notamment à Mark Zuckerberg et Elon Musk d’augmenter considérablement leur fortune respective. Ils sont plus que jamais considérés comme faisant partie des personnalités les plus influentes de la planète. Les gouvernements du monde entier font des pieds et des mains pour que ces leaders viennent investir sur leur territoire. On l’a constaté tout récemment avec les Gigafactories d’Elon Musk où La France et la Turquie se livrent une bataille sans merci pour accueillir une usine Tesla.