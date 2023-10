WhatsApp, l'application de messagerie instantanée bien connue, se prépare à une transformation majeure grâce à l'intelligence artificielle (IA). L'annonce de cette nouvelle ère a été faite lors de la conférence Meta Connect, démontrant l'engagement de Meta, la société mère de WhatsApp, à exploiter pleinement le potentiel de l'IA générative. Cette évolution marque un pas significatif vers une expérience utilisateur plus riche et interactive. L'intégration de l'IA générative dans WhatsApp apporte une série de nouvelles fonctionnalités passionnantes.

Parmi elles, les "Stickers IA" se distinguent, permettant aux utilisateurs de créer des autocollants personnalisés en quelques clics. Il suffit de décrire ce que l'on souhaite voir, comme "un chat en train de jongler avec des pizzas" ou "un pingouin faisant de la planche à voile", et l'IA génère un sticker correspondant. Une manière ludique et originale d'animer vos conversations. Une autre fonctionnalité qui impressionne est la "Génération d'images photoréalistes". À partir de descriptions textuelles, WhatsApp est capable de créer des images qui représentent fidèlement des lieux, des personnes ou des idées.

Imaginez pouvoir visualiser un "chien qui danse la valse dans un château médiéval" grâce à une simple description écrite. Cette fonction ouvre de nouvelles perspectives pour exprimer la créativité dans les conversations. Cependant, la perle de cette mise à jour est indéniablement la possibilité de converser avec un chatbot nommé "Meta AI". Ce robot conversationnel se comporte comme un véritable assistant personnel, capable de répondre à vos questions sur une variété de sujets. Il peut également lancer des débats au sein des discussions de groupe.

Ce chatbot est alimenté par le moteur de recherche de Microsoft, Bing, lui permettant d'accéder en temps réel à une vaste base de connaissances sur Internet. Ainsi, il peut vous fournir des recettes de cuisine, des informations sur des destinations de randonnée, ou tout ce que vous pourriez demander. Mais ce n'est pas tout. WhatsApp prévoit de déployer pas moins de 28 autres chatbots, chacun basé sur la personnalité d'une célébrité. Imaginez pouvoir discuter avec un chatbot qui incarne MrBeast, le célèbre youtubeur, en tant que grand frère taquin, ou avec Snoop Dogg, qui joue le rôle d'un maître de donjon pour des jeux de rôle textuels.

Vous pourrez également converser avec des chatbots inspirés de personnalités telles que Paris Hilton, Tom Brady, Kendall Jenner et Naomi Osaka. Ces chatbots apportent une touche d'originalité et de divertissement aux conversations, et il est même prévu qu'ils utilisent la voix de ces célébrités dans un avenir proche. WhatsApp aspire à rendre cette technologie émergente de l'IA accessible au plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde. Cette évolution marque un tournant dans l'histoire de l'application, offrant aux utilisateurs une expérience de messagerie plus riche, interactive et divertissante grâce à l'IA générative.