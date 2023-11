14ème conférence de la Coftel : Les Opérateurs et Fournisseurs réfléchissent à la satisfaction des clients

Share on Telegram

« Développement de l’Ecosystème numérique dans l’espace UEMOA : quelle coopération entre les parties prenantes pour une meilleure satisfaction des clients ? ». C’est le thème de cette 14ème Assemblée Générale de la Conférence des Opérateurs et Fournisseurs des services de Télécommunications dans l’espace UEMOA (Coftel). Les travaux qui ont été officiellement lancés dans l’après-midi de ce mardi 7 novembre par la ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurelie Soulé Zoumarou au Novotel Oricha de Cotonou prendront fin le 10 novembre.

Depuis ce mardi, les Opérateurs et Fournisseurs des services de Télécommunications dans l’espace UEMOA réfléchissent sur les mécanismes de coopération pour une meilleure satisfaction des clients. Pour Robert Aouad, directeur général de Isocel et président en exercice de la COFTEL, le but ultime de cette rencontre est d’engager les discussions entre acteurs afin d’évaluer le niveau qui a été atteint dans l’UEMOA dans le secteur des télécommunications.

« Aujourd’hui, il faut qu’on se préoccupe de la qualité du service rendu et aussi de l’accessibilité du service que nous fournissons aux citoyens », a-t-il déclaré dans un premier temps. « Le Bénin a effectué durant ses dernières années une transformation profonde de son écosystème numérique et digital grâce à la volonté du chef de l’Etat Patrice Talon », s’est-il réjoui dans sa déclaration.

Pour sa part, le représentant du président de la Commission de l’UEMOA, Ibrahima Karambé, s’est véritablement attardé sur les nombreux défis auquel est confronté le développement du numérique dans l’espace économique ouest africain. Il a notamment évoqué par exemple l’accès aux services numériques, la tarification des services, la qualité de service, la sécurité ou protection des consommateurs en termes de liberté de vie privée et de donnée à caractère personnel, les besoins en compétences numériques.

Aussi, le représentant du président de la Commission de l’UEMOA, Ibrahima Karambé a-t-il martelé que le choix du thème de la 14ème Assemblée Générale de la COFTEL n’est pas fortuit. « Face à ces nombreux défis, le développement du numérique dans l’UEMOA passe nécessairement par une meilleure collaboration entre les acteurs majeurs de son écosystème », fait-il remarquer.

Pour la ministre Aurelie Soulé Zoumarou, c’est un grand honneur de procéder au lancement des travaux de la COFTEL dans la semaine du Numérique qui est en cours. Ce fut également l’occasion pour l’autorité de revenir sur l’engagement du Bénin dans le développement du Numérique dans l’UEMOA. « Le Bénin est profondément engagé dans le développement de l’écosystème numérique de notre région. Nous croyons fermement que la digitalisation est un réel moteur de la croissance économique et du progrès social », a-t-elle déclaré.

Il a également attiré l’attention des différents acteurs présent sur l’attente des consommateurs qui est très évolutive. Elle fait ainsi remarquer par la suite que la satisfaction des clients nécessite « non seulement des investissements dans les infrastructures mais aussi des améliorations constantes de la qualité du service, une tarification équitable et transparente ainsi que des mesures de sécurité renforcées pour protéger les données personnelles de vos clients ».