6ème édition du Salon Afrique Unie : Le coup d’envoi donné

Dans la matinée de ce jeudi 9 novembre, le coup d’envoi de la sixième édition du Salon Afrique Unie (SAU) a été donné à la Salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Durant trois jours, les participants à cette initiative mettront en valeur le modèle positif de l’Afrique à travers son talent, sa culture, sa gastronomie, mais également son caractère entrepreneurial. La cérémonie officielle de lancement a été effectuée en présence d’un parterre de personnalités.

« Économies créatives et technologies immersives : quels enjeux pour l’Afrique ? ». C’est du moins le thème de cette sixième édition du Salon Afrique Unie (SAU) qui se tient pour la première fois en terre africaine. La promotrice de ce projet a saisi l’occasion de cette cérémonie pour revenir sur la genèse de ce projet dont les origines remontent en 2009. A en croire Urmine Gounongbé, le Salon Afrique Unie (SAU) a été initié par Ibrahim Coulibaly, promoteur dans les industries créatives en vue de promouvoir les entrepreneures culturels afro-descendants. Elle indique également qu’il s’agit en réalité d’une plateforme de valorisation des acteurs africains et afro descendants proposant des solutions alternatives pour un développement maîtrisé.

Le projet repose depuis quelques années selon Urmine Gounongbé sur une équipe pluridisciplinaire issue de plusieurs nationalités. Elle n’a pas manqué de justifier une fois encore, le choix du Bénin pour abriter cette 6ème édition du Salon Afrique Unie qui se tient en Afrique et hors de la France où elle s’est toujours tenue. « Depuis quelques années, le Bénin est un pays en pleine mutation, dynamique sur le plan économique, touristique par la mise en lumière de son riche patrimoine, un climat des affaires plus rassurant offrant des garantis en matière d’investissement. Notre vocation en tant qu’Afrodescendants africains est d’accompagner ce processus pour l’unité et le développement de l’Afrique d’où le Salon Afrique Unie », a-t-elle justifié.

Noëlle Sadeler, Chargée de mission du président de la République à l’Industrie et directrice des opérations de l’Agence de promotion des investissements et des exportations pour sa part rappelé tout le potentiel qu’offre le Bénin. Elle a indiqué également que le thème de cette sixième édition du Salon Afrique Unie (SAU) donnera pleinement l’occasion de « mieux apprécier toutes les actions mises en place par le gouvernement de la République du Bénin afin de mettre en valeur notre pays sur la scène internationale et tout particulièrement d’inciter les investisseurs nationaux et étrangers à oser le Bénin ».

Se succédant tour à tour au pupitre, les représentants des autorités politico-administratives présents à cette cérémonie ont dit tout le bien qu’ils pensent de l’initiative. C’est le cas par exemple du premier-adjoint au maire de Cotonou, Romain Randyx Ahouandjinou. Pour le représentant du patron de l’hôtel de ville de Cotonou, le «SAU est un témoignage de la richesse et de la diversité qui caractérisent notre continent, l’Afrique». On retient que, les travaux se dérouleront à deux endroits. En plus du Palais des Congrès, la place Amazone abritera également une partie des travaux.