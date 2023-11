6ème édition du Salon Afrique Unie : L’Économie et la Technologie au centre des débats

Share on Telegram

Les rideaux sont tombés sur la sixième édition du Salon Afrique Unie (SAU) ce samedi 11 novembre 2023. Pendant trois jours, la Salle Rouge du Palais des Congrès de Cotonou et l’Esplanade de la Place de l’Amazone ont vibré aux couleurs de cette initiative qui aura drainé du monde venu de divers horizons. Organisateurs, panélistes, exposants et bien entendu le public venu découvrir les divers produits proposés se sont quittés sur de belles notes.

La toute première édition du Salon Afrique Unie (SAU) qui s’est tenue en terre africaine et plus précisément au Bénin a officiellement pris fin. Dans une ambiance bon enfant, les différents participants se sont séparés et ont déjà le regard tourné vers la prochaine édition. A l’heure du bilan, le sentiment de satisfaction était présent dans la plupart des cœurs. C’est le cas de Rachel Todin Djargui qui est la promotrice de la marque Adar Togo. Cette Togolaise qui a fait le déplacement de Cotonou n’a pas caché sa joie d’avoir pu faire découvrir ses produits à la diaspora africaine.

«J’ai beaucoup apprécié ce salon et je suis très très satisfaite d’être là. J’ai amené des créations uniques. Je n’ai pas retrouvé la même chose sur les autres stands. Je suis fière d’avoir fait découvrir mes créations aux gens de la diaspora. Je vois qu’ils ont beaucoup apprécié. Le concept du SAU est très bon et permet un brassage entre les fils et filles de l’Afrique », s’est réjoui la promotrice de la marque Adar Togo. Elle regrette tout de même le temps trop court qu’a duré cette initiative.

« Nous souhaitons que les prochaines fois, le salon puisse s’étendre sur plusieurs jours afin de permettre aux populations de mieux faire les visites », suggère-t-elle. Bernadette Hessa Amoudo, promotrice des «Farines Diana » est du même avis. Pour elle, le concept du Salon Afrique Unie (SAU) « est très intéressant parce qu’il permet de découvrir les Africains sous une autre forme. Ça fait plaisir de rencontrer d’autres personnes et d’autres promoteurs d’entreprises d’origines africaines ».

Rappelons qu’avant la dernière journée du samedi, plusieurs panels ont eu lieu autour de divers thèmes qui touchent des sujets essentiels liés au développement de l’Afrique. Il y a par exemple eu dans l’après-midi du vendredi, un panel dédié uniquement à la place des femmes dans « la Tech au Bénin ». Il avait été question lors de ce panel animé par des femmes influentes dans ce domaine au Bénin de démystifier cette thématique de montrer le rôle que joue la femme béninoise de ce secteur d’activité.

Il s’agit par exemple de Daphné Niwaju, Micrette Tohougnan , Emmanuele N. Bouiti Amekoudi qui se sont toutes démarquées par leurs œuvres dans le domaine des technologies au Bénin. La fin des panels a également été une occasion d’échanges véritables entre les divers acteurs qui ont noué des partenariats. Le Salon Afrique Unie (S.A.U) qui en est à sa sixième édition avait toujours eu lieu en France. Elle s’est tenue cette année autour du thème : « Économies créatives et technologies immersives : quels enjeux pour l’Afrique ? ».

A la conférence inaugurale, Urmine Gounongbé, promotrice du S.AU avait donné les raisons qui ont motivé le choix du Bénin pour cette première édition qui se tient en Afrique. Elle expliquait notamment que les différentes avancées qu’enregistre le Bénin ont motivé le choix porté sur Cotonou. « Depuis quelques années, le Bénin est un pays en pleine mutation, dynamique sur le plan économique, touristique par la mise en lumière de son riche patrimoine, un climat des affaires plus rassurant offrant des garantis en matière d’investissement. Notre vocation en tant qu’Afrodescendants africains est d’accompagner ce processus pour l’unité et le développement de l’Afrique d’où le Salon Afrique Unie », avait-t-elle justifié. Les regards sont déjà tournés vers la prochaine édition qui se tiendra dans un autre pays africain.