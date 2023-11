Festival Djogbé Miton Nahyé pour valoriser le potentiel féminin béninois

Dans les circonstances d’une conférence de presse convoquée par le palais de la reine mère Nahyé Ko’ndodo Todegla et l’association Naziafah, la programmation de la 7ᵉ édition du Festival Djogbé Miton Nahyé (Festdjmi-Nahyé) a été dévoilée ce mardi 28 novembre à Cotonou.

‹‹ Femme pour un développement sociétal paisible et équilibré ››, c’est le thème de la 7ᵉ édition du Festival Djogbé Miton Nahyé qui va se tenir à Allada du 08 au 14 janvier 2024. ‹‹ Ce festival est l’activité phare de l’association Naziafah. Il a été initié pour contribuer à la perpétuation du patrimoine culturel immatériel et matériel béninois et africain, à la revalorisation de la puissance matricielle et le féminin sacré afin de promouvoir le droit et le rôle de la femme et pour servir de levier d’échange et de partage entre l’Afrique et sa diaspora ››, a expliqué Nahyé Kpodjito Animansôh II

Ko’ndodo Todegla, promotrice du Festival Djogbé miton Nahyé et présidente de l’association Naziafah. Le Festdjmi-Nahyé a pour vocation de permettre à la femme de découvrir et de jouir de son plein potentiel au sein de la société. Son but principal est d’amener la femme à travers des échanges d’expérience et de connaissance à reprendre conscience de sa légitimité dans la société, car la femme est porteuse de vie. Ce festival vise aussi l’éradication des discriminations et les violences faites aux femmes, l’accès des femmes à des fonctions de direction et de décision et l’accès universel aux droits sexuels et reproductifs. Plusieurs activités vont meubler cette édition du Festival Djogbé Miton Nahyé. Il s’agit entre autres d’une visite du palais Gbaguidi de Houawé à Bohicon, des danses patrimoniales, de plusieurs ateliers dont un porte sur le pont entre les grands-mères et la jeunesse féminine et un autre sur les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Il y aura aussi de l’art culinaire et des visites touristiques. À travers des micros projets et formations, ce festival vise à contribuer à l’épanouissement de la gent féminine.