Afrique : 3 milliards $ pour transformer les zones rurales sous-développées

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement, en collaboration avec Afreximbank, Arise Integrated Industrial Platforms, le Groupe de la Banque Islamique de Développement, et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, a dévoilé une nouvelle Alliance orientée vers le secteur privé lors du Forum d’Investissement en Afrique 2023 à Marrakech.

Cette initiative vise à colmater le déficit crucial de financement dans le secteur agricole du continent. Les membres fondateurs de cette Alliance pour les Zones de Traitement Agro-Industriel Spécial (SAPZ) ont conjointement annoncé un investissement substantiel de 3 milliards de dollars, destiné à métamorphoser les zones rurales sous-développées en corridors agro-industriels prospères, favorisant ainsi le développement économique et social.

L’Alliance, composée d’institutions financières de développement, du secteur privé, et de partenaires techniques axés sur le développement, ambitionne de rationaliser le développement et la mise en œuvre des projets SAPZ. Parmi les engagements financiers, on compte 1,1 milliard de dollars de la Banque Africaine de Développement, 1 milliard de dollars d’Afreximbank, 300 millions de dollars de la Banque Islamique de Développement, et 600 millions de dollars d’Arise Integrated Industrial Platforms et de ses partenaires. Selon le Dr Akinwumi A. Adesina, Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement, l’Alliance mobilisera des fonds pour diverses étapes, de la préparation des projets à la construction, afin de combler le déficit de financement existant et d’améliorer la valeur ajoutée agricole en Afrique.

Le lancement de cette Alliance a eu lieu lors des Journées du Marché du Forum d’Investissement en Afrique 2023 à Marrakech. Les membres fondateurs ont souligné l’importance du modèle SAPZ dans le processus d’agro-industrialisation de l’Afrique. Dr Beth Dunford, Vice-Présidente de la Banque Africaine de Développement pour l’Agriculture, le Développement Humain et Social, a exprimé l’enthousiasme quant à la diversité des acteurs impliqués, soulignant que d’autres les rejoindront à l’avenir.

Les Zones de Traitement Agro-Industriel Spécial jouent un rôle crucial dans la transformation structurelle de l’agriculture, en favorisant la connectivité entre le développement rural et urbain au sein de l’écosystème de la zone. Ces zones intègrent les petits agriculteurs dans les chaînes de valeur, en renforçant les liens logistiques et infrastructuraux avec les transformateurs agro-industriels et les marchés de consommateurs.

Prof. Benedict Oramah, Président et Président du Conseil d’Administration d’Afreximbank, a salué la création de l’Alliance et a suggéré la mise en place d’organismes régulateurs continentaux pour attirer davantage le secteur privé. Selon lui, de tels projets nécessitent une visibilité accrue, et des réglementations cohérentes à l’échelle continentale pourraient favoriser un engagement plus significatif du secteur privé dans ces initiatives porteuses de développement.