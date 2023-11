Afrique : cette puissance européenne se positionne avec force dans le secteur de l’énergie

Le processus de la transition énergétique occupe actuellement tous les esprits. Les dirigeants mondiaux mobilisent des gros moyens et enclenchent des réformes audacieuses dans le but de faire de la transition énergétique une réalité. L’occident est clairement en avance en ce qui concerne ce processus qui va transformer notre société dans les années à venir.

Et l’Afrique dans tout ça ? Le continent commence à peine à profiter de ses immenses ressources en hydrocarbures et dans le même temps, on lui demande de s’intégrer pleinement dans le processus de transition énergétique. Divers pays africains parlent d’injustices. En effet, ils estiment que l’occident à amorcer son développement grâce à l’utilisation des énergies fossiles et pourquoi eux, ils ne peuvent pas en faire de même.

Publicité

Conscient de cette problématique, les pays occidentaux se disent prêts à soutenir l’Afrique afin qu’elle réussisse sa transition énergétique. Ce vendredi 17 novembre, la banque de développement allemande KfW a octroyé un prêt de 500 millions d’euros à l’Afrique du Sud pour qu’elle puisse réduire de manière significative sa dépendance aux énergies fossiles, notamment le charbon.

Ce prêt fait partie d’un vaste plan de financement qui doit apporter à la nation arc-en-ciel un ensemble de levier pour booster sa transition énergétique. Lors de la COP26, l’Afrique du Sud, la France, l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, Pays-Bas, du Danemark, du Canada, de l’Espagne et de la Suisse et l’Union européenne ont conclu un accord de financement de plus de 8,5 milliards de dollars. L’objectif est de permettre à Pretoria d’investir en masse dans les énergies renouvelables et d’abandonner à moyen terme l’utilisation des énergies fossiles.

Selon divers experts, ce genre de partenariat offre de bonnes perspectives aux pays en développement afin qu’ils puissent réussir leur transition énergétique. « Le prêt vise à aider le gouvernement sud-africain à mettre en œuvre des réformes capables de résoudre la crise énergétique aiguë dans le pays. Il contribuera particulièrement à une restructuration socialement acceptable et écologiquement durable du secteur énergétique sud-africain » a signifié le porte-parole de la banque allemande de développement.

Publicité

Malgré l’importance de ces prêts, l’Afrique du Sud estime que c’est largement insuffisant pour mettre en place une politique énergétique audacieuse basée sur les énergies renouvelables. Le pays fait face à des difficultés récurrentes pour assurer l’approvisionnement en énergie de sa population. Les centrales à charbon tournent à plein régime, mais cela ne permet pas à la nation arc-en-ciel d’assurer ses besoins énergétiques. Les partenaires financiers devront mobiliser des ressources beaucoup plus conséquentes s’ils veulent vraiment aider l’Afrique du Sud à réussir sa transition énergétique.