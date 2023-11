Afrique: les échanges avec ce pays d’Asie ont atteint 98 milliards $

Les échanges commerciaux entre l’Afrique et l’Inde ont connu une croissance significative au cours de l’exercice fiscal 2022/2023, marquant une hausse substantielle de 9,3% par rapport à l’année précédente. Ce développement économique, porteur d’espoir, a été annoncé par le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, lors d’une conférence conjointement organisée par la Confédération de l’industrie indienne (CII) et la Banque indienne d’import-export (Exim Bank of India) le 14 novembre dernier.

Ces échanges commerciaux ont atteint un montant de 98 milliards de dollars, en augmentation par rapport aux 89,6 milliards de dollars enregistrés l’année précédente. Cette croissance phénoménale témoigne de l’engagement continu de l’Inde envers le continent africain. Le ministre Jaishankar s’est montré optimiste quant à la poursuite de cette tendance haussière, prévoyant que le volume des échanges dépassera la barre des 100 milliards de dollars au cours de l’exercice 2023/2024.

Il a également souligné l’importance des prêts concessionnels, avec un montant déjà alloué dépassant les 12,37 milliards de dollars aux pays africains, renforçant ainsi les relations économiques et diplomatiques entre les deux entités. L’accent mis par l’Inde sur le développement de l’Afrique ne se limite pas seulement aux chiffres commerciaux.

Pour New Delhi, contribuer au développement du continent est perçu comme une pierre angulaire pour rééquilibrer les dynamiques mondiales. Jaishankar a souligné l’émergence de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) comme une opportunité majeure pour les entreprises indiennes cherchant à étendre leurs activités en Afrique. Cette initiative représente un terrain fertile pour de nouvelles collaborations économiques et commerciales fructueuses.

Ces échanges renforcés entre l’Inde et l’Afrique ne se limitent pas uniquement au secteur commercial. Ils témoignent également de l’évolution d’un partenariat stratégique, basé sur des intérêts mutuels et une coopération croissante dans divers domaines tels que l’éducation, la technologie et la santé. L’Inde cherche à consolider ces liens dans un contexte où le développement économique et social de l’Afrique est vu comme un pilier central pour une croissance mondiale plus inclusive et équilibrée.