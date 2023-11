Afrique: ruée des compagnies aériennes vers de nouveaux appareils

L’Afrique assiste à une transformation significative dans le domaine du transport aérien. Air Algérie, se positionnant comme la troisième plus grande flotte du continent, est en pleine préparation pour relever de nouveaux défis. Avec une commande récente de 15 avions auprès de Boeing et Airbus, la compagnie ambitionne de moderniser et d’agrandir sa flotte. Ce mouvement vise non seulement à renforcer sa compétitivité mais aussi à étendre son réseau, notamment en Afrique et en Asie. Parallèlement, Royal Air Maroc, un autre acteur majeur, planifie une modernisation significative de sa flotte, actuellement forte de 50 appareils, avec l’objectif d’atteindre 200 avions d’ici 2037.

Outre ces géants, d’autres compagnies comme RwandAir démontrent également une ambition croissante. RwandAir envisage de doubler sa flotte dans les cinq prochaines années, une initiative qui reflète la compétition grandissante entre les compagnies aériennes africaines. Ces efforts collectifs indiquent une volonté commune de transformer le transport aérien africain, non seulement pour répondre à une demande croissante mais aussi pour rivaliser sur la scène internationale.

Le Dubaï Air Show a été le théâtre de cette transformation dynamique. Des compagnies telles qu’Ethiopian Airlines, Egyptair et Royal Air Maroc ont passé d’importantes commandes, signalant leur engagement envers la modernisation et l’expansion. Ethiopian Airlines, en particulier, a pris les devants avec l’acquisition de 37 appareils chez Boeing, y compris des B 787 Dreamliners et des B 737 MAX, ainsi qu’un accord pour des Airbus A 350-900. Ces acquisitions ambitieuses illustrent clairement les objectifs de croissance et de modernisation de la flotte de la compagnie.

Egyptair et Royal Air Maroc ne sont pas en reste, chacune ayant également renforcé sa flotte. Egyptair a opté pour un mélange de 10 Airbus A 350-900 et de 18 Boeing B 737 MAX, visant à renforcer ses capacités long-courrier. Royal Air Maroc a complété sa flotte moderne en ajoutant 2 Boeing B 787 Dreamliners, consolidant ainsi sa position dans le ciel africain. Ces investissements traduisent la volonté de ces compagnies de rester compétitives dans un secteur en rapide évolution.

La stratégie d’Air Algérie, bien qu’absente des commandes à Dubaï, n’est pas moins ambitieuse. Avec la commande récente de 13 appareils long-courriers chez Airbus, incluant un mélange d’A 330 Neo et A 350, la compagnie démontre clairement ses ambitions de croissance et de modernisation. Ces investissements massifs témoignent de la confiance des compagnies aériennes africaines dans l’avenir du transport aérien sur le continent.

En conclusion, la ruée vers de nouveaux appareils par les compagnies aériennes africaines marque une ère de changement et de progrès dans le transport aérien du continent. Ces investissements, signes d’une confiance croissante dans l’avenir, redéfinissent le paysage du transport aérien en Afrique, préparant le terrain pour une concurrence accrue et une expansion future dans les années à venir.