Afrique: un banquier investit un demi milliard $ dans l’éducation

Le paysage éducatif du Nigeria est sur le point de connaître une transformation majeure grâce à l’investissement massif de 500 millions de dollars de Herbert Wigwe, le co-fondateur et PDG d’Access Holdings Plc, la plus grande banque du pays en termes d’actifs. Cette somme considérable sera consacrée à la création de l’Université de Wigwe, une institution destinée à combler le déficit croissant de compétences dans le pays.

Selon un rapport de l’UNICEF, le Nigeria fait face à une crise éducative majeure, avec un enfant sur cinq non scolarisé dans le monde provenant de ce pays. Dans ce contexte, l’initiative de Wigwe prend une importance particulière en offrant des cours de pointe à Lagos dès l’année universitaire prochaine. Pour contrer cette tendance alarmante, l’Université de Wigwe se concentrera sur des domaines cruciaux tels que la gestion, les sciences et l’ingénierie, les technologies de l’information et les arts créatifs.

Cette orientation stratégique vise à répondre aux besoins spécifiques des secteurs en croissance tels que la finance et la technologie. Le plan quinquennal de l’université prévoit également un modèle hybride, utilisant la technologie pour offrir un enseignement de qualité comparable à celui des institutions renommées aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Cependant, l’annonce de frais de scolarité de 12 500 dollars et de frais annuels de 3,5 millions de nairas (environ 4 171 dollars) a soulevé des préoccupations. Ces montants sont significativement plus élevés que les frais de scolarité des universités publiques, qui s’élèvent à environ 500 dollars. Dans un pays où une proportion importante de la population vit dans une extrême pauvreté, cette disparité financière pose des questions sur l’accessibilité à cette nouvelle institution éducative.

Herbert Wigwe, tout en soulignant le pouvoir transformateur de l’éducation, a répondu à ces préoccupations en affirmant que l’université ne se limitera pas à l’enseignement académique. En effet, il prévoit de mettre les étudiants en contact avec des personnalités influentes du monde des affaires, notamment le célèbre milliardaire Aliko Dangote. L’objectif initial d’inscription pour l’année à venir est fixé à 1 400 étudiants, avec une ambition audacieuse d’atteindre 10 000 d’ici cinq ans.