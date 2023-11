Après le Niger et le Burkina, Guillaume Soro au Mali ?

Depuis quelques jours, Guillaume Soro est au centre de l’actualité dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. Après des années d’exil, l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne a foulé de nouveau le sol de l’Afrique. C’est dans une vidéo, partagée massivement sur les réseaux sociaux, que l’opposant politique a notifié qu’il mettait fin à son exil.

Cependant, il a pris le soin d’indiquer qu’il allait retrouver la terre de ses ancêtres en Afrique sans préciser s’il s’agissait de la Côte d’Ivoire. Depuis quelques jours maintenant, tout le monde est situé. En effet, pour marquer son retour en Afrique, l’ex-premier ministre a effectué son premier déplacement au Niger. Il fut reçu en grande pompe par le président du CNSP, le général Abdourahamane Tchiani.

Les deux hommes se sont entretenus et à la sortie des échanges, Guillaume Soro a exprimé son admiration pour les militaires du CNSP et pour le peuple nigérien dans son ensemble. Après le Niger, l’ex-chef rebelle a mis le cap sur le Burkina Faso où il a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Les deux hommes ont longuement échangé au palais présidentiel.

Devant les journalistes burkinabè, Guillaume Soro dira qu’il considère le Burkina Faso comme sa deuxième patrie et d’ajouter que le peuple burkinabè est un peuple généreux et hospitalier. « J’ai été 5 ans durant, loin du continent africain en exil et comme je me plais à le dire, c’est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire là où je vous signale notez-le, les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis, du citoyen ouest-africain que je suis ».

Comme ce fut le cas avec le général Tchiani, l’ancien chef du parlement ivoirien a exprimé son admiration pour le capitaine Ibrahim Traoré qui selon lui est un modèle de leadership en Afrique de l’Ouest. Soro n’a pas manqué de notifier qu’il a prodigué de sages conseils au président burkinabè. Après le Niger et le Burkina, quelle sera la prochaine destination de Guillaume Soro ?

Des sources affirment qu’il pourrait se rendre en Guinée Conakry et surtout Mali, mais pour le moment rien est encore officiel. Pour l’heure, l’on constate que l’opposant ivoirien se déplace dans des pays qui ont connu récemment des soubresauts politiques, notamment des Coups d’État. Après le général Tchiani et le capitaine Ibrahim Traoré, Guillaume Soro sera-t-il l’hôte du colonel Assimi Goita ? On en saura plus dans les jours à venir.