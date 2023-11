Au Niger, le tacle de Guillaume Soro à Ouattara et autres présidents de la CEDEAO

Share on Telegram

L’ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, en exil depuis près de cinq ans, a récemment fait un retour remarqué sur le continent africain. Sa première escale a été le Niger, un choix symbolique étant donné les tensions actuelles entre ce pays et la Côte d’Ivoire. Soro, condamné à perpétuité dans son pays natal, a été accueilli par le général Abdourahamane Tchiani, le chef de l’État nigérien, arrivé au pouvoir suite à un coup d’État en juillet dernier.

Après son entretien avec le leader nigérien, Soro a exprimé sa gratitude envers les autorités du pays pour lui avoir permis de fouler sa “terre ancestrale d’Afrique”. Il a souligné l’ironie de la situation : alors que des gouvernements « prétendument démocratiques » refusaient de l’accueillir, un régime militaire lui offrait cette opportunité. Ces propos suggèrent une critique voilée à l’égard des dirigeants de la CEDEAO, y compris le président ivoirien Alassane Ouattara, pour leur gestion de la situation politique dans la région, mais pour aussi le fait qu’il estime qu’ils n’adhèrent pas aux principes démocratiques.

Soro a également mis en évidence l’accueil chaleureux qu’il a reçu de la part des hautes autorités militaires du Niger, notamment le général Tchiani. Cette rencontre, selon ses dires, a été marquée par des échanges profonds et significatifs. Ce geste du Niger contraste fortement avec l’attitude des autres États africains, notamment la Côte d’Ivoire, où Soro est désormais un personnage controversé et condamné.

L’analyse politique autour de cette visite est complexe. Pour certains analystes, Soro cherche à se rapprocher géographiquement de la Côte d’Ivoire tout en restant dans des pays où il peut manœuvrer en sécurité qui est actuellement en désaccord avec la Côte d’Ivoire. Cette situation géopolitique offre à Soro une plateforme pour critiquer Ouattara et d’autres dirigeants de la CEDEAO, tout en explorant ses propres options politiques pour l’avenir.

Ce retour en Afrique survient après une série de condamnations contre Soro en Côte d’Ivoire, incluant une peine de prison pour détournement de deniers publics et une condamnation à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l’État. Ces accusations, que Soro rejette, ont renforcé sa position en tant que figure de l’opposition contre le régime actuel de Ouattara.

Guillaume Soro, en dépit de son statut controversé et de son exil, reste un acteur clé de la scène politique ivoirienne. Son retour en Afrique et sa rencontre avec le général Tchiani ne sont pas seulement symboliques mais annoncent également une nouvelle dynamique dans les relations interafricaines, en particulier entre le Niger et la Côte d’Ivoire. Soro semble déterminé à maintenir son influence politique en vue des prochaines élections présidentielles en Côte d’Ivoire, prévues pour 2025.