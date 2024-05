Maghreb: l’Espagne déconseille des régions à ses ressortissants

Lorsque l’on planifie un voyage à l’étranger, il est judicieux de se tenir informé des conseils de sécurité émis par les autorités compétentes. Récemment, le ministère espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération a émis une série de recommandations à l’attention de ses ressortissants se rendant au Maroc, mettant en lumière certains risques potentiels qui pourraient compromettre la sécurité des voyageurs.

Bien que le Maroc soit généralement considéré comme un pays sûr pour les voyageurs, le ministère espagnol a souligné la nécessité de prendre des précautions particulières, notamment en ce qui concerne les déplacements près des frontières algériennes. En effet, la situation dans la région sahélienne voisine a suscité des préoccupations quant à la possibilité d’attaques terroristes ou d’autres actes violents ciblant les intérêts occidentaux et les citoyens étrangers, en particulier dans les zones rurales isolées et les lieux publics fréquentés par les touristes.

Malgré ces avertissements, il convient de noter que toutes les régions du Maroc ne présentent pas le même niveau de risque. Le ministère espagnol a précisé que bien que certaines zones soient potentiellement exposées à des dangers, elles ne sont pas nécessairement considérées comme des « endroits à haut risque« . Cependant, il est recommandé d’éviter les zones militaires interdites à la photographie et les zones désertiques non balisées, où la proximité de la frontière algérienne pourrait poser des problèmes, notamment en raison du risque de franchissement non autorisé de ladite frontière.

Cette mise en garde intervient suite à un incident tragique survenu le 29 août dernier, lorsque la marine algérienne a ouvert le feu sur un groupe de jeunes vacanciers, faisant deux victimes parmi eux. Parmi les personnes touchées figuraient des Franco-Marocains ainsi qu’un Marocain, qui se sont égarés sur leurs jet-skis dans l’espace maritime algérien près de la station balnéaire de Saïdia.