Aviation : cette compagnie africaine passe une commande record de Boeings

Le domaine de l’aviation est entrain de connaître une expansion très avancée sur le continent africain. Plusieurs compagnies africaines ont modernisé leurs méthodes de fonctionnement et elles évoluent dans la cour des très grands. Une compagnie en particulier fait figure de référence absolue dans le domaine en Afrique. Il s’agit de la d’Ethiopian Airlines.

La structure éthiopienne est régulièrement bien placée dans le classement des meilleures compagnies aériennes du monde. Le service proposé par Ethiopian Airlines est de très haut standing et ses avions sont de dernière génération. La flotte de la compagnie d’Afrique de l’Est est constitué en grande partie de Boeings. Au cours du Dubaï Airshow, le constructeur américain a signé un gros contrat avec Ethiopian Airlines. En effet, ce mardi 14 novembre, la compagnie a annoncé avoir passé à Boeing une commande formelle de 31 avions (onze 787 Dreamliners et vingt 737 MAX).

Cette commande record est une première pour une société africaine. De plus, une option d’achat de 36 jets a été intégrée dans le contrat. Le PDG de la compagnie éthiopienne a exprimé toute sa satisfaction en ces termes : « Nous sommes heureux d’annoncer qu’Ethiopian Airlines a conclu un accord avec Boeing portant sur une commande ferme de 31 avions ultramodernes, avec la possibilité d’acquérir 36 jets supplémentaires. Cette commande nous permettra de moderniser et d’accroître notre flotte afin de soutenir notre plan de croissance ».

Avec cette commande stratosphérique, Ethiopian Airlines vient de basculer dans une autre dimension. La compagnie entend mettre en œuvre un ambitieux plan de développement dénommé » Vision 2035″ à partir duquel Ethiopan Airlines va desservir de nouvelles zones du globe. Cela fait plusieurs années que la compagnie aérienne a signé un partenariat fructueux avec le constructeur US Boeing.

Grâce à ce partenariat, Ethiopian Airlines possède la plus importante flotte de Dreamliner du continent africain. On y retrouve des Dreamliners 787-8 et 787-9. Le groupe américain ne va pas se contenter de fournir les avions au champion éthiopien. En effet, comme l’a déclaré la direction de Boeing, il y aura tout un accompagnement qui permettra à Ethiopian Airlines de renforcer considérablement les capacités de sa flotte.

La compagnie a pour ambition de doubler sa flotte d’ici à 2035 et d’élargir son réseau à 207 destinations. Si l’objectif est atteint, le groupe éthiopien sera en mesure de booster son offre de transport. Selon des données prévisionnelles, le trafic annuel d’Ethiopian Airlines dépasse les 12,5 millions de passagers. L’entreprise se positionne de plus en plus comme l’une des plus importantes sociétés du continent. Elle ne se fixe aucune limite avec des dirigeants visionnaires.