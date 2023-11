Aviation : Le Bénin accueillera deux évènements importants en novembre

La ville de Cotonou accueillera deux importantes rencontres. Celles-ci, qui concernent l’aviation civile, auront lieu du 6 au 10 novembre 2023. Il s’agit premièrement de la 26ᵉ réunion du Groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre (Apirg). À elle s’ajoute à la réunion du Groupe régional de sécurité de l’aviation-Région Afrique-Océan Indien (Rasg). Il faut dire que ces événements sont organisés par l’Organisation de l’aviation civile internationale (Oaci) et suivent un principe de rotation entre les régions d’Afrique orientale et australe (Esaf) de même que d’Afrique occidentale et centrale (Wacaf).

Plusieurs aspects seront examinés

L’information a été publiée par Karl Lègba, directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), lors d’un point de presse. D’après lui, la 26ᵉ réunion de l’Apirg examinera divers aspects de la navigation aérienne dans la région. Au nombre de ces derniers figurent notamment la performance du cadre de planification et de mise en œuvre, les progrès dans la mise en œuvre du plan régional de navigation aérienne.

La réunion Rasg-Afi, quant à elle, se focalisera sur les questions de sécurité de l’aviation civile dans la région, l’état de mise en œuvre des objectifs et cibles du Plan mondial pour la sécurité, l’avancement des projets liés à la sécurité, ainsi que d’autres sujets connexes.

Notons que ces rencontres réuniront des participants de toutes les spécialités de l’aviation civile et engloberont l’ensemble des pays de l’Afrique et de l’océan Indien. Cette série de réunions fait suite à celle de Kigali en 2022 et le coup d’envoi sera lancé par le ministre José Tonato.