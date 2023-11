Bénin : arnaqué, un Malien traduit une femme en justice

Share on Telegram

C’est une affaire qui fait la une des journaux au Bénin. Un Malien, qui a été victime d’escroquerie après une promesse de mariage non tenue, a décidé de démasquer la mise en cause. L’homme en question pensait avoir trouvé son âme sœur au Bénin, mais son rêve a viré au cauchemar. Selon les informations rapportées par Bip Fm l’accusation a estimé que c’est une jeune femme de 19 ans qui serait à l’origine de cette arnaque. Elle aurait l’habitude de proposer de faux mariages en ligne. À en croire la victime, l’accusée commence le processus matrimonial, tout en faisant intervenir un homme.

Le « beau-père » et la fiancée fictive ne donnent plus signe de vie.

Ce dernier se fait passer pour son père, qui au téléphone donne son accord pour le mariage de sa fille. Cependant, une fois que l’argent destiné à l’organisation du mariage a été payé, le « beau-père » et la fiancée fictive n’ont plus donné signe de vie. L’affaire est actuellement traitée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le cas a été examiné le vendredi 10 novembre 2023.

D’après le Malien, les deux escrocs avaient disparu au moment où il était arrivé pour le mariage. Depuis, il a décidé de tout faire pour retrouver celle qui est derrière cette arnaque. Toujours selon Bip Radio, « De retour au pays, le Malien crée un nouveau compte et recontacte la fille pour le même objectif : le mariage. Elle mord à l’hameçon et sera interpellée lors du retrait d’argent dans une agence ». Cependant, lors de l’audience, la mise en cause a rejeté toutes les accusations dont elle fait l’objet.

Selon ses dires, elle était chargée de retirer de l’argent envoyé par un ami, actuellement inconnu du tribunal. Toutefois, elle bénéficie du soutien de son avocat, plaidant l’absence d’éléments intentionnels. La défense soutient également que sa cliente ne se doutait pas qu’elle avait affaire à un cybercriminel au moment où elle se rendait au guichet pour retirer l’argent.