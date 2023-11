Bénin : des condamnations allant de 05 ans à 30 ans de prison à Lokossa

La session criminelle de l’année 2023 du tribunal de Lokossa s’est tenue du 30 octobre au 17 novembre 2023. Au total, 21 dossiers ont été inscrits au rôle. La session criminelle de l’année 2023 du tribunal de Lokossa a été caractérisée par le jugement de 34 accusés pour des faits d’assassinat, de séquestration, d’empoisonnement, de pratique de charlatanisme, de coups mortels, d’incendie volontaire, de vol qualifié et de violation de sépulture, d’après les informations rapportées par Le Grand Mono.

Seize décisions de condamnation ont été prises. Les peines vont de 05 ans d’emprisonnement à 30 ans de réclusion criminelle. Également, 04 dossiers d’acquittement au bénéfice du doute, 01 dossier pour supplément d’information, 02 dossiers d’extinction de l’action publique pour cause de décès de l’accusé pour l’une des procédures et de prescription pour l’autre ont caractérisé cette session.

À la clôture de cette session criminelle, le Ministère public représenté par le Procureur de la République Lucien Djimènou et le président du tribunal Albert Pascal Agboton ont félicité le comité d’organisation de la session, notamment le deuxième Substitut Nicoli Giovani Judicaël Assogba pour le travail abattu. Ils n’ont pas manqué de remercier les trois entités du tribunal, que sont la Présidence, le Parquet et le Greffe ainsi que tous les avocats, les officiers de police judiciaire et les secrétaires du tribunal, les présidents des tribunaux d’Abomey, de Comé, d’Aplahoué, de Dassa, et de Savalou pour les efforts consentis dans la réussite de cette session.