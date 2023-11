Bénin: face à face CEDEAO et partis politiques

Share on Telegram

Le représentant résident de la CEDEAO au Bénin a entamé des échanges avec certaines formations politiques. Il a d’abord rencontré le parti Les Démocrates, puis le parti UP-R. Si pour l’ambassadeur, il s’agit de rencontres régulières de l’organisation, pour d’autres observateurs, c’est une réponse à la lettre adressée à la communauté internationale par l’ancien président Boni Yayi.

Est-ce en réponse à la lettre de Boni Yayi que le représentant résident de la CEDEAO a commencé ces rencontres avec la classe politique béninoise ? Difficile à dire. Cependant, la tournée de l’ambassadeur Amadou Diongue fait suite à une lettre adressée par l’ancien président béninois à la communauté internationale. Le président du parti Les Démocrates et quelques responsables du bureau politique du parti ont échangé le mardi 21 novembre 2023 avec le représentant résident au Bénin de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Amadou Diongue. Cette rencontre a permis aux responsables de cette formation politique de l’opposition d’évoquer avec l’ambassadeur la nécessité d’un dialogue politique national entre les acteurs politiques pour préserver les acquis démocratiques et organiser dans la paix et la transparence les élections générales de 2026.

