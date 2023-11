Bénin : la FBB et la SOBEBRA lancent la saison 2023 de Youzou ligue pro basket

La saison 2023 de la Youzou Ligue Pro basket a été officiellement lancée à Cotonou le samedi 18 novembre. Le match d’ouverture a opposé Élan Coton à Avrankou Bbc. La rencontre s’est soldée par une victoire du champion en titre, Élan Coton, par un score de 95 contre 49. Dans une interview accordée aux médias, Gilles Alain Kouamo Sango, entraîneur d’Élan Coton, a déclaré que c’était une entrée en matière réussie en termes de score. Il a néanmoins reconnu qu’il reste encore beaucoup de travail à faire sur le plan technique et tactique. Aussi, a-t-il souligné que la défense et l’attaque nécessitent des ajustements avant d’aborder la prochaine journée.

Il reconnaît qu’il y a des aspects à améliorer

Yves-Louis Ngaransouj, alias Nvp d’Élan Coton, s’est inscrit dans la même dynamique que son entraîneur. Il a déclaré que l’équipe devrait être fière de chaque victoire, mais il reconnaît qu’il y a des aspects à améliorer. En dépit de la victoire, il est conscient que l’équipe aurait pu mieux faire dans certains domaines. « Il reste tellement à faire parce que c’est vrai, c’est le début de saison, mais nous avons péché sur beaucoup de plans. On aurait pu mieux faire » a-t-il déclaré.

Gabo Adjado, entraîneur d’Avrankou Omnisport, a estimé qu’il était difficile d’éviter la défaite face à Élan Coton, en tant qu’équipe championne ayant participé à de grandes compétitions. Il voit cette défaite comme une opportunité d’apprentissage pour ses joueurs et souligne qu’ils travailleront pour affronter les grandes équipes à l’avenir. À l’en croire, c’est la naïveté de ses joueurs qui a contribué à la perte du match.

« Nous Asm, venons de commencer. Par rapport à ce que mes gars ont produit aujourd’hui, on a de quoi travailler pour faire face désormais à de grandes équipes. Lorsque tu as de grandes équipes en face de toi, tu dois prouver que tu as quelque chose dans le ventre. Et c’est ce que nous avons fait » a ajouté l’entraîneur d’Avrankou Omnisport, tout en ajoutant que son équipe tentera d’entrer dans le carré d’as de la zone sud.