Bénin : le ministre Détchénou répond aux députés LD sur les accords de financement

Le ministre de la justice et de la législation Yvon Détchénou était ce jeudi 23 novembre 2023 à l’Assemblée nationale. Ce n’est pas pour défendre et exposer les grandes orientations du budget alloué à son département ministériel. Il était plutôt question pour le garde des sceaux de répondre aux questions des députés suite à l’interpellation du gouvernement sur les ratifications des accords de financement de 2019 à ce jour. C’est un exercice qui est en conformité des textes qui régissent l’Assemblée nationale. L’initiative émane du député Woroucoubou Habibou et seize de ses collègues du groupe parlementaire Les Démocrates.

Le président Patrice Talon a promulgué en 2019 la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Quatre ans après la promulgation de cette loi qui donne plein pouvoir au gouvernement de ratifier des accords de financement par l’entremise des députés, quel en est l’état des lieux à la date d’aujourd’hui ? C’est tout le sens à donner aux préoccupations des députés qui se résument en quatre questions.

A travers cette nouvelle interpellation du gouvernement, l’He Woroucoubou Habibou et ses collègues voudraient donc savoir le montant cumulé des conventions de financement ratifiées par le président Patrice Talon, les orientations données à ces conventions, le nombre total des conventions soumises à la ratification et combien ont fait objet de compte rendu à l’Assemblée nationale ?

En réponse à ces préoccupations, le ministre de la justice et de la législation a fait savoir aux élus du peuple que 76 accords de financement ont fait objet de soumission et ont été tous ratifiés. « Le montant cumulé desdits accords de financement, de novembre à avril 2023 est estimé à 2.011 milliards, 942 millions 242 mille 477 FCA », a ajouté le garde des sceaux qui a notifié aux parlementaires que ces fonds accordés au Bénin ont servi à la mise en œuvre de nombreux projets pour le développement économique et durable du pays. En ce qui concerne le compte rendu, le ministre Yvon Détchénou a rappelé aux députés que cet exercice a été régulièrement fait.

Les réponses apportées par le ministre de la justice semblent ne pas satisfaire les députés initiateurs de ces questions et l’ensemble des députés du parti d’opposition LD. A les entendre, ces accords de financement que le gouvernement ne cesse de ratifier ne font qu’endetter le Bénin. Et comme on peut s’y attendre, les députés des groupes parlementaires UP-R et BR ne partagent pas les avis de leurs collègues du parti LD.

Les accords de financement, selon eux, ont contribué considérablement à poser des actions fortes et concrètes qui, depuis 2016 permettent de développer le Bénin dans tous les domaines. Ils ont encouragé le gouvernement à ne pas s’arrêter en si bon chemin.