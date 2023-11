Bénin : le ministre Kérékou défend un budget de plus de 9 milliards

Le ministre des Petites et moyennes entreprises, Modeste Kérékou, à l’instar de ses collègues, est passé devant la Commission des finances de l’Assemblée nationale pour défendre son budget. Ce passage a eu lieu, le lundi 27 novembre 2023. Selon les informations de la presse béninoise, ce dernier s’élève à 9.908.289.016 FCFA. Il s’agit là d’une augmentation de 3,81% par rapport au budget de 2023. Pour l’exercice 2024, le budget du ministère se déploie sur quatre programmes. Ainsi, 1 741 027 000 FCFA, soit 17,57% du budget, serviront à financer le pilotage et le soutien aux services.

Le pôle Petites et moyennes entreprises recevra 3 195 566 000 FCFA, représentant 32,25% du budget. Le pôle artisanat consommera 2 824 696 016 FCFA, soit 28,51%, et le pôle emploi obtiendra 2 147 000 000 FCFA, soit 21,67%. Quatorze actions principales sont prévues dans les trois sous-secteurs d’intervention du ministère pour l’année 2024. Pour le sous-secteur de l’Emploi, le ministère a l’intention de continuer l’opérationnalisation du guichet unique de promotion de l’emploi et de mettre en œuvre le Projet d’inclusion des jeunes (ProDIJ).

Le renforcement du mécanisme de promotion de l’emploi via la poursuite du Programme spécial d’insertion dans l’emploi (PSIE) est également prévu. La mise en œuvre du programme Talents africains à l’international (TAI) sera maintenue, avec la prise en charge de 20 jeunes dans le volontariat au niveau international. Enfin, la création d’un système d’information sur le marché du travail est également au programme.

Dans le sous-secteur des Petites et moyennes entreprises, l’opérationnalisation du guichet unique des PME se poursuivra. Le ministère envisage aussi de mettre en œuvre le Projet de promotion du sel local « xwlajè » dans la zone côtière au Bénin (ProSel), au profit de 2000 femmes. Le partenariat stratégique entre le gouvernement américain et le gouvernement béninois, via la Fondation des États-Unis pour le Développement en Afrique (USADF), sera maintenu.

Dans le sous-secteur de l’Artisanat, l’opérationnalisation de la Chambre des métiers de l’artisanat du Bénin (CMA-Bénin) et de ses 12 délégations départementales se poursuivra. Le ministère prévoit par ailleurs d’apporter un soutien à 1350 artisans et entreprises artisanales pour renforcer leurs capacités et leur gestion. Des études de faisabilité technique, économique, d’impact environnemental et social de la deuxième phase du Projet de développement du secteur de l’artisanat au Bénin (PDSAB II) seront réalisées.