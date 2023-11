Bénin : Le ministre Séidou dope le moral des agents de police en formation

Share on Telegram

Les conditions des élèves agents de police en formation préoccupent Alassane Séidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique. Ce mardi 21 novembre 2023, le ministre Séidou s’est rendu Porto-Novo où il a visité les sites qui servent de cadre à la formation des agents de police.

Il était accompagné pour la circonstance des membres de son cabinet et du directeur général de la Police Républicaine, l’Inspecteur Général de Police Soumaïla Yaya. L’objectif de cette descente du ministre est de constater de visu les réalités de la formation, échanger avec les différents acteurs et de recueillir leurs doléances. Il s’agit également pour le ministre et sa délégation de rappeler aux nouvelles recrues en formation leur rôle en tant qu’agent de police.

Des réfectoires aux salles de classe en passant par les dortoirs et les terrains d’entrainement, le ministre de l’intérieur a visité les différentes installations qui entrent en ligne de compte de la formation de ces futures cadres de la Police Républicaine.

Soucieux d’une ressource humaine qui ne souffrira d’aucune lacune, Alassane Séidou a exhorté les responsables de l’école à donner une formation de qualité à leurs élèves qui seront chargés dans les prochains jours d’assurer la sécurité de la population. « Nous sommes aujourd’hui dans un environnement qui nous impose de mettre un accent particulier sur les ressources humaines, d’avoir les effectifs et surtout de bien former les gens. C’est en cela que votre école est particulièrement importante parce que, à travers les enseignements, vous devez développer en eux, le sens du patriotisme (…). Vous devez aussi leur donner les compétences techniques et professionnelles pour qu’ils puissent s’inscrire dans la nouvelle dynamique qu’a choisie le gouvernement », fait savoir le ministre de l’intérieur qui en appelle à la persévérance

Aux élèves agents de police en formation, le ministre leur a rappelé leur rôle et les valeurs républicaines qui doivent les caractériser tout au long de leur carrière. « Nous avons choisi de venir vous faire ce petit geste pour vous dire que nous sommes très accrochés au travail qui est en train d’être fait ici, parce que vous êtes attendus sur le terrain. On vous forme pour satisfaire des besoins réels. (…). Nous voulons que vous soyez les porte-flambeaux de la nouvelle dynamique », a déclaré le ministre Alassane Séidou.